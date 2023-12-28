Россияне устроили истерику, узнав, что думают о них в США 4 28.12.2023, 8:26

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И бросились защищать свое убожество.

В России провели опрос среди жителей Ростовской области и задали местным жителям вопрос о том, почему россияне поддерживают Путина, хотя живут в бедности и нищете.

Интервьюер отмечал, что европейцы и американцы не понимают, с чем именно связана поддержка Путина россиянами, поскольку их уровень жизни намного ниже, чем в США и Европе, а глава Кремля не может обеспечить рост их благосостояния, пишет dialog.ua.

В ответ россияне заявили, что гордятся Путиным, который якобы превратил РФ в «мировую державу».

«Пусть за собой лучше следят!» - заявил один из участников опроса, выругавшись матом.

При этом заявление о том, что россияне якобы живут в нищете и бедности, они отвергают, несмотря на убогость жизни, которая попала в кадр в ходе интервью.

Один из опрошенных заявил, что гордится туалетом на улице, поскольку он «позволяет дышать свежим воздухом».

По реакции людей видно, что россиян обижают представления американцев об их бедной жизни.

Мужчины и женщины, а также подростки на видео поголовно поддерживают Путина.

Лишь один из опрошенных подверг его критике за вторжение в Украину и гибель невинных людей.

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