Беларусь пустит средства из космической программы на строительство картофелехранилища 2 28.12.2023, 8:30

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Деньги отобрали у Академии наук и направили в Толочин.

Правительство постановило направить на реализацию инновационного проекта по строительству картофелехранилища при Толочинском консервном заводе часть финансовых средств, предусмотренных на программу по созданию национальной космической системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Расходы на строительство пилотного инновационного проекта «Строительство картофелехранилища на 20 тысяч тонн 1-й пусковой комплекс» на предприятии «Толочинский консервный завод» планируют увеличить на 2 258 112 рублей.

Расходы будут увеличены, в частности, за счет уменьшения финансирования, предусмотренного Национальной академии наук (НАН) «для создания Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли», в размере 2 088 567 рублей.

Указ о создании Белорусской космической системы дистанционного зондирования (БКСДЗ) Земли был подписан Александром Лукашенко в октябре 2003 года. В 2007 году началось производство спутника, который был запущен в 2012 году. Несмотря на то, что срок его службы — пять лет, он неоднократно продлевался. Как сообщал председатель президиума НАН Владимир Гусаков, в январе 2022 года российскими и белорусскими специалистами было принято «согласованное решение о продлении эксплуатации БКА на орбите до 2025 года включительно».

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