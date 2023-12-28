Путин рассказал Си Цзиньпину, сколько лет намерен воевать с Украиной 1 28.12.2023, 8:33

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В ответ Пекин принял меры, направленные на защиту собственных интересов.

В марте 2023 года президент Российской Федерации Владимир Путин сказал председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину, что намерен вести войну с Украиной по меньшей мере пять лет. Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что таким способом российский президент подвел итог ситуации, которая на тот момент не была благоприятной для России.

Авторы публикации также полагают, что заявление Путина можно рассматривать как предупреждение для Си, чтобы он не менял свою позицию касательно России. По их мнению, слова президента РФ являются ключом к пониманию ряда последующих событий в отношениях Пекина и Москвы.

Как отмечают журналисты, Си, вероятно, не может полностью доверять словам Путина о «пятилетней войне». В связи с этим Пекин принял меры, направленные на защиту собственных интересов, чтобы ослабить свою зависимость от исхода войны в Украине.

К таким мерам относится «мирная миссия» Китая в Европе. По мнению авторов статьи, этот шаг продемонстрировал «тонкий сдвиг» в позиции Си в отношении Москвы, а также показал, что Китай отбросил заявление Путина о «пяти годах».

В издании подчеркнули, что затягивание войны на упомянутый срок не выгодно КНР, так как тогда Пекин окажется под более сильным давлением Европы, а китайской экономике будет нанесен ущерб.

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