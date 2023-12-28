На снимках уничтоженного БДК «Новочеркасск» появилась новая интрига 28.12.2023, 8:41

2,756

В порту Феодосии замечена важная деталь.

Вероятнее всего, порт в Феодосии является частью логистического маршрута оккупантов, по которому те поставляют своей группировке оружие и технику, а ВДК «Новочеркасск» был средством таких поставок, предполагают аналитики Defense Express.

Последствия взрыва в результате удара по судну, отмечают эксперты, могут подтверждать версию, что на его борту могли быть «Шахеды» или дальнобойные ракеты.

По мнению аналитиков, в течение всего декабря в районе Феодосии «работал своеобразный экспресс» с использованием «Новочеркасска», который доставлял «необходимые грузы» оккупантам.

New satellite imagery of the Russian warship struck by Ukraine also shows a destroyed warehouse and other damage to the port. pic.twitter.com/6m2kHwU5V4 — Brady Africk (@bradyafr) December 27, 2023

The remains of a Russian Ropucha-class landing shop at the eastern port of Feodosia can be seen smoking and largely submerged on this @Maxar satellite image collected yesterday December 26. Second image from December 5 for comparison. pic.twitter.com/SJHG1ei8US — Christiaan Triebert (@trbrtc) December 27, 2023

Кроме того, к причалам в порту Феодосии ведет разветвленная сеть железнодорожных путей. Что, в свою очередь, может упрощать и процесс разгрузки вражеских кораблей, и процесс доставки грузов по временно оккупированному Крыму и дальше на Юг, говорится в публикации.

«Версию о «взрывном» грузе на борту «Новочеркасска» подтверждает и тот факт, что инфраструктура причала, возле которого стоял этот вражеский ВДК, по сути уничтожена, и явно воздействием взрывной волны», - поясняют аналитики.

Напомним, в ночь на 26 декабря в порту Феодосии прогремел мощный взрыв. Генштаб ВСУ подтвердил поражение большого десантного корабля РФ «Новочеркасск».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».