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На снимках уничтоженного БДК «Новочеркасск» появилась новая интрига

  • 28.12.2023, 8:41
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На снимках уничтоженного БДК «Новочеркасск» появилась новая интрига

В порту Феодосии замечена важная деталь.

Вероятнее всего, порт в Феодосии является частью логистического маршрута оккупантов, по которому те поставляют своей группировке оружие и технику, а ВДК «Новочеркасск» был средством таких поставок, предполагают аналитики Defense Express.

Последствия взрыва в результате удара по судну, отмечают эксперты, могут подтверждать версию, что на его борту могли быть «Шахеды» или дальнобойные ракеты.

По мнению аналитиков, в течение всего декабря в районе Феодосии «работал своеобразный экспресс» с использованием «Новочеркасска», который доставлял «необходимые грузы» оккупантам.

Кроме того, к причалам в порту Феодосии ведет разветвленная сеть железнодорожных путей. Что, в свою очередь, может упрощать и процесс разгрузки вражеских кораблей, и процесс доставки грузов по временно оккупированному Крыму и дальше на Юг, говорится в публикации.

«Версию о «взрывном» грузе на борту «Новочеркасска» подтверждает и тот факт, что инфраструктура причала, возле которого стоял этот вражеский ВДК, по сути уничтожена, и явно воздействием взрывной волны», - поясняют аналитики.

Напомним, в ночь на 26 декабря в порту Феодосии прогремел мощный взрыв. Генштаб ВСУ подтвердил поражение большого десантного корабля РФ «Новочеркасск».

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