У пражского стрелка нашли письмо с признанием в убийствах еще двух человек 28.12.2023, 8:48

О ком идет речь?

Подозреваемый в массовой стрельбе в центре Праги, в результате которой погибло 14 человек, Давид Козак, может быть причастным к двойному убийству. В его доме правоохранители нашли письмо с признанием.

Об этом в среду, 27 декабря, сообщило издание Deník N. Как отмечается, информацию журналистов подтвердил сотрудник правоохранительных органов Праги.

В материале говорится, что речь идет про убийство, которое произошло 15 декабря, в Клановицком лесу на окраине чешской столицы. Жертвами стали 30-летний мужчина и его двухмесячная дочь.

Содержание письма полиция не может обнародовать, поскольку расследование дела еще идет.

Еще на прошлой неделе правоохранители заявили, что убийство в Клановице может быть связано с человеком, убившим 13 человек в здании Философского факультета на площади Яна Палаха в Праге. Четырнадцатая жертва скончалась позже в больнице.

Начальник полиции Праги Петр Матейчек тогда сказал, что есть основания полагать, что стрельба на факультете и убийства в Клановице были совершены одним и тем же преступником.

Отметим, что 21 декабря в населенном пункте Гостоунь в Чехии также нашли мертвым отца Давида Козака.

Как ранее сообщалось, Давид Козак окончил бакалаврскую программу по истории и европейским студиям, а затем продолжил обучение на магистерской программе по истории. Специализировался на истории Польши. 21 декабря он открыл огонь на четвертом этаже здания философского факультета Карлова университета в Праге.

Погибло 14 человек, около 20 получили ранения.

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