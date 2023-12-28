«Я наконец растаял и влюбился» 1 28.12.2023, 8:57

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Истории белорусов, которые познакомились с девушками, а те оказались мошенницами.

Белорус рассказал на своей странице в фейсбуке историю онлайн-знакомства с девушкой: спустя много недель активной переписки (активной скорее с ее стороны) парень заподозрил, что его собеседница-мошенница. CityDog.io попросил разрешения на публикацию его истории (на условиях анонимности), дополнил ее другой историей, а психолога попросил дать рекомендации по общению в сети с новыми знакомыми.

История первая: «Она поставила мне ультиматум: либо я покажу, что доверяю ей, либо она не сможет со мной разговаривать»

— Познакомился с азиаткой в интернете, — рассказывает Григорий (имя изменено, контакты героя есть в редакции CityDog.io). — Ее местонахождение было то ли в Питере, то ли в Калининграде, а номер в WhatsApp — британский.

Я сразу относился ко всему этому скептически, потому что не вижу смысла знакомиться с кем-то из других городов и стран, с кем нельзя встретиться, а только месяцами переписываться. Однако девушка проявила энтузиазм, и я решил поддержать разговор из любопытства.

Она представилась британкой китайского происхождения. Родилась в Гонконге, с семьей эмигрировала в Британию. Переписывались на русском языке, хотя она его не знала и пользовалась гугл-переводчиком.

Когда узнала, что я белорус, то спросила, в чем разница между Беларусью и Россией. Конечно, я не смог оставить такой важный вопрос без развернутого ответа, особенно после ее заявлений о хорошей политике Путина. Потратил много времени и настрочил гигантские сообщения об отношениях Беларуси, России, Украины, а также Китая и Британии с историческими отсылками.

Потом подумал, что на другом конце легко может быть кагэбэшник, и добавил, что надеюсь, что она — не он, потому что я там понаписывал всякого. Да, это обычная белорусская паранойя, выработанная у белорусов десятилетиями, с которой россияне смеялись и прикалывались, а сегодня им самим не до смеха. Она рассмеялась и ответила, что ей стало теперь все понятнее, так как она не понимала, почему «после объединения России и Беларуси белорусы продолжают бороться».

Наш разговор длился неделями. Инициативу в основном проявляла она: желала мне доброго утра и доброго вечера, расспрашивала о делах и все остальное. Я из-за своих дел не успевал за ее активностью.

Чаще всего в наших беседах рассказывал о своей жизни, профессии, а она о себе почти ничего. Оказалось, что она в Москве. Мы немного обменивались фотографиями.

Однажды я обмолвился, что страдаю от тяжелой формы прокрастинации и совершенно не могу работать. Она спросила, не пытался ли я получать пассивный доход, и сказала, что она занимается какими-то операциями на онлайн-бирже и может меня научить, как ей пользоваться, ведь там все просто. Я ответил, что я художник по жизни и все эти дела далеки от меня, но я не исключаю, что когда-то могу попытаться разобраться в этом.

Кстати, несколько лет назад я разобрался в крипте, делал кошельки, обменивал и покупал за нее. Но она как будто поняла мой ответ как «да» и через день начала настойчиво предлагать зарегиться на какой-то онлайн-бирже.

После нескольких моих вежливых отказов и переносов она возмутилась и начала буквально прессовать меня — я удивился, так как не понимал, что случилось. Я думал: либо это ее завуалированная попытка вызвать у меня инициативность к ней, либо она неадекватная, или, может, это какая-то ее культурная особенность.

В итоге она поставила мне ультиматум: либо я покажу, что доверяю ей и постараюсь сделать, что она просит, либо она больше не сможет со мной разговаривать. Конечно, я офигел от такого казуса на пустом месте, пытался несколько раз ей все честно и понятно объяснить, но наше общение вдруг оборвалось.

Прошла неделя, и случайно я попадаю на выпуск-расследование на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!» о том, как в Британии один испанец познакомился в тиндере с российской девушкой, которая вроде бы живет в другом городе в Британии. У них завелась бурная переписка, почти что роман с видеосообщениями, и в какое-то время она предложила ему заработать на криптобирже.

Он во все это втянулся, поверив ей, вложил сначала небольшие деньги и действительно получил какую-то прибыль. Потом увеличивал сумму вклада, втянул в дело своих друзей, и вдруг все закончилось — чувак потерял 40 тысяч долларов. Здесь я вспомнил и о другой недавней новости о белорусском парне, подкованном в крипте, которого почти что таким же образом развела какая-то девушка на большие деньги. И тут у меня все стало на свои места.

Сейчас спросил у этой китаянки, готова ли она продолжить со мной общение без затрагивания темы биржи. Она, конечно, ответила, что не может разговаривать с тем, кто ей не доверяет. Я пошел напрямую и спросил, не мошенница ли она.

Конечно, она ответила, что я фантазер и у меня нет никаких оснований для этого. Тогда я подробно рассказал об этой схеме и спросил, угадал ли я ее планы. Она поставила лайк под этим сообщением, но продолжила уклоняться от ответа. Написала, что ответит мне позже.

История вторая: «Мне стало очень больно — я понял, что это развод и мошенничество»

— Познакомился я с Алиной где-то в марте 2023 года, — рассказывает Руслан про про свой неудачный опыт знакомства в «Тиндере». — Это была очень красивая 24-летняя девушка. Меня сразу немного смутило, что она находится в Амстердаме, а у меня стоит в тиндере ограничение на расстояние, кажется, около 80 км.

И общение сразу не очень завязывалось: я хоть и был вежлив, но звучали нотки сарказма — зачем я такой красивой девушке, да еще и так далеко, 1800 км? Но она красиво и грамотно писала на русском — я заинтересовался.

Рассказала, что она родом из Новосибирска, но уехала в 17 лет учиться в университет в Нидерландах. В 2023 году папа — достаточно обеспеченный человек — помог ей купить там квартиру.

Она мне сразу же выслала фото: квартира выкрашена и оформлена в тех же тонах и стиле, как я люблю, и очень похожа на мою. Это был первый кирпичик в нашем общении, или ключик к моему сердцу. У нас даже входные двери были почти одинаковые (хотя я делал под заказ со своим рисунком достаточно дорогую дверь, больше нигде такую же не видел) — совпадение было очень необычным и романтичным.

Я был насторожен в начале общения, но она прямо сразу начала с голосовых сообщений. Например, рассказывала про погоду у себя в городе: я добавил в свою программу Амстердам и сверялся — все было в точности так, как она и говорила.

Да, в начале общения я так и написал ей, что сейчас много мошенниц, который просят деньги за встречу и прочее. Она достаточно спокойно на это отреагировала, сказала, что у них такого нет и ей немного обидно, что я о ней так подумал. Но тут же отметила, что я имею право, ведь совсем ее не знаю.

Общение было совсем не похоже на общение с нашими девочками: не было никаких сложностей и проверок, готов ли ты на это или на то. К сожалению, наши девушки, с которыми я общался (не могу сказать за всех), так устроены, что много раз проверяют твою платежеспособность, а не заинтересованность. Но она была другой, ей ничего не нужно было от меня.

Алина говорила, что по профессии она нутрициолог, поддерживает правильное питание для здоровья и нормальной массы тела. Я с этим знаком. Бывало, она высылала мне видео завтрака или ужина, и я обратил внимание, что на видео ее руки были с тем же кольцом, что и на фотках, которые она присылала.

Да, она не признавалась мне в любви, но ее общение было настолько теплым, что я в конце концов растаял и влюбился. Мы очень много общались каждый день голосовыми обо всем. Может, потому что она напомнила мне детскую любовь: тоже голубоглазая худенькая девочка с плотным каре и тоже блондинка, как моя Софа из детства. Не знаю, как так случилось.

В итоге мы начали договариваться о встрече, я подал документы на визу и готовился ехать в Нидерланды на несколько недель. Она сказала, что, если я не найду доступное жилье, она мне поможет. А если не устроит, то я смогу пожить у нее.

Я уже предвкушал две недели общения с любимой девушкой, пока однажды не спросил: «Как ты позволяешь себе столько путешествовать?» Она объездила все южные страны — Малайзию, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Камбоджу.

Алина сказала, что ее профессия — это хобби, а зарабатывает она на бирже. И по моим вопросам скинула мне выписку о своих поступлениях: были дни, когда она зарабатывала даже 2700$ в день. Это и был ее основной доход: «Но я в этом не разбираюсь, у меня есть брокер Андреас, он за меня все делает за процент. Если хочешь, я вас познакомлю», — говорила она.

Я насторожился, но ненадолго: думал, что у нас с ней будет очное знакомство в Нидерландах. Через несколько дней она подняла тему сама: сказала, что у Андреаса освободилось место, так как он не может вести много инвесторов, и если я не против, то он мне позвонит и расскажет, как можно открыть счет.

Я сказал, что очень занят и сейчас нормально зарабатываю, поэтому мне это пока неинтересно. Конечно, мне это не понравилось, я почувствовал подвох. Я очень хорошо вижу и чувствую, где можно обмануть.

После этого она рассказывала, как увлеклась йогой и правильным питанием, а спустя еще несколько дней или неделю общения, когда я почти должен был получать визу, она вдруг вернулась к бирже. Сказала, что у Андреаса опять есть свободное время и он может заняться моими инвестициями. Мне нужно с ним пообщаться в 21:00 по нашему времени.

Я проигнорировал и сказал, что занят. Мне стало очень больно: я понял, что это развод и мошенничество. Я не отвечал, а она спрашивала «Как ты? У тебя что-то случилось? Почему ты не отвечаешь?»

Так и закончилась наша несбывшаяся любовь. Самое интересное и необычное, что она не удалила меня и не заблокировала, у меня остался ее телефон и вся переписка. Было желание написать или позвонить ей.

Кстати, она не прошла мою дополнительную проверку, когда я предложил пообщаться по видеосвязи. Она отказалась, но по какой причине, не помню.

Вот такая грустная история, основанная на желании любить и быть любимыми.

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