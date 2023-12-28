Путин сдает: эксперт указал на новые проблемы со здоровьем у главы Кремля 28.12.2023, 9:05

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Сдвиги произошли в психических процессах и не только.

Психика президента РФ Владимира Путина начала сдавать, заявил в интервью УНИАН кандидат психологических наук Дмитрий Попов.

«Вождь стал сдавать в психических процессах - память, внимание, аналитическое мышление, логика. Он гораздо больше обращается к цифрам, которые есть в каких-то таблицах, папочках. Он гораздо больше стал ссылаться на Пескова, даже в простых вещах, которыми раньше он оперировал самостоятельно. Видно, что он иногда невпопад пытается шутить и вставлять свои реплики», - отметил он.

Попов добавил, как отличаются Путин нынешнего разлива и Путин пятидесятилетней давности:

«Очень отличаются. В 2019-м Путин крайний раз выходил на татами. Сейчас уже спортивного Путина нет и в помине. Прошло всего 4 года с того момента, и мы видим вот это потрепанное создание».

Также психолог указал на то, как Путин в первый раз на итоговой пресс-конференции сослался на алкоголь:

«Вот эта фраза на пресс-конференции: «Смотря, что закусывать». Раньше такого не было. Да, он был с фужером шампанского, с более крепкими напитками я его и не помню. Возможно, пропустил. Но вот сейчас такое откровенное обращение к алкоголю меня удивило. То есть, очевидно, что спорт - это уже прошлое, а пенсионное окружение - это, наверное, то, что его теперь привлекает».

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