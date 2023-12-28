Стало точно известно, какой будет погода в Беларуси на Новый год 28.12.2023, 9:30

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Синоптики скорректировали прогноз.

Начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко сообщила, что Новый год в Беларуси состоится под влиянием неустойчивых воздушных масс.

«По предварительным прогнозам, 31 декабря (воскресенье) под влиянием атмосферных фронтов и неустойчивых воздушных масс на большей части территории страны пройдет мокрый снег и дождь», — «обрадовала» представительница Белгидромета.

По словам начальницы службы метеопрогнозов, 1 января ситуация не сильно изменится, так как над Беларусью будут действовать атмосферные фронты с Западной Европы. При этом температура в Беларуси в Новогоднюю ночь будет колебаться от -2 до +5°C. А днем 1 января будет находится в пределах 0.. +6°С.

«Во многих районах республики пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах не исключены слабые туман и гололед, на дорогах местами ожидается гололедица», — спрогнозировали в Белгидромете.

Лютые морозы на подходе?

Тем временем, эксперты тг-канала Nadvorie предупредили, что примерно 3 января в Беларусь могут прийти настоящие лютые морозы. «Новый пересчет и опять в хвосте прогноза морозы за 20°. Я ж говорил, что холод просто так не сдастся», — рассказал негосударственный синоптик.

А вы тоже ждете снег зимой в Беларуси, как в этом видео?

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