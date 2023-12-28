Операция «Волшебный носок»1
- Игорь Эйдман
- 28.12.2023, 9:36
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Карабас-Барабас на радость публике подверг своих кукол публичной порке.
Публичное унижение и унизительные покаяния участников известной вечеринки - часть предвыборной кампании Путина. После выборов их оставят в покое.
Россияне традиционно готовы многое простить царю за удовольствие лицезреть отрубленнные боярский головы.
Перед выборами нужно было устроить показательную порку «богатых и знаменитых». Чиновников трогать нельзя, чекистов тем более, олигархов - ни в коем случае. Это близкое окружение Путина, которое он не хочет обижать. Он, вообще, не умеет бить своих, держать в ежовых рукавицах правящую верхушку. Однако надо же власти показать населению свою крутизну, продемонстрировать, что она готова призвать к ответу «зажравшуюся» элиту.
На роль врагов народа были назначены «погрязшие в разврате» звезды шоу-бизнеса. Своих придворных шутов Путину не жалко.
В результате их на радость публике другие путинские клоуны долго и с удовольствием бьют по лицу. А они могут только жалко оправдываться.
Плебс должен быть доволен - богатых и знаменитых наконец опустили. Внимание от подлинных проблем, войны, роста цен и т.д. отвлечено. Спецоперация «Носок на х-й - лапша на уши» успешно проведена.
Игорь Эйдман, t.me