Операция «Волшебный носок» 1 Игорь Эйдман

28.12.2023, 9:36

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Игорь Эйдман

Карабас-Барабас на радость публике подверг своих кукол публичной порке.

Публичное унижение и унизительные покаяния участников известной вечеринки - часть предвыборной кампании Путина. После выборов их оставят в покое.

Россияне традиционно готовы многое простить царю за удовольствие лицезреть отрубленнные боярский головы.

Перед выборами нужно было устроить показательную порку «богатых и знаменитых». Чиновников трогать нельзя, чекистов тем более, олигархов - ни в коем случае. Это близкое окружение Путина, которое он не хочет обижать. Он, вообще, не умеет бить своих, держать в ежовых рукавицах правящую верхушку. Однако надо же власти показать населению свою крутизну, продемонстрировать, что она готова призвать к ответу «зажравшуюся» элиту.

На роль врагов народа были назначены «погрязшие в разврате» звезды шоу-бизнеса. Своих придворных шутов Путину не жалко.

В результате их на радость публике другие путинские клоуны долго и с удовольствием бьют по лицу. А они могут только жалко оправдываться.

Плебс должен быть доволен - богатых и знаменитых наконец опустили. Внимание от подлинных проблем, войны, роста цен и т.д. отвлечено. Спецоперация «Носок на х-й - лапша на уши» успешно проведена.

Игорь Эйдман, t.me

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