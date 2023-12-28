Искусственная или натуральная: как выбрать лучшую елку на Новый год 28.12.2023, 9:39

Плюсы и минусы обоих вариантов.

Рост экологической сознательности общества – тенденция, безусловно, положительная. Но каждый год она ставит нас перед непростым выбором: натуральную елку выбирать на зимние праздники или искусственную? Искусственная нуждается в специальной утилизации, а натуральную придется где-то срубить.

Издание Inverse попросило прояснить ситуацию профессора лесного хозяйства из Университета штата Миссисипи Кертиса Вандершаафа. И он рассказал, на что важно обращать внимание при выборе елки. Поскольку на самом деле и живые, и искусственные деревья имеют как свои преимущества, так и недостатки.

Плюсы и минусы живой елки

Как и любое живое дерево, елка в лесу занимается тем, что поглощает из воздуха углекислый газ и посильно борется с парниковым эффектом и глобальным потеплением. Срубленное дерево так, конечно, не может. Это основной довод против.

Однако в ответственных лесохозяйствах вместо срубленных всегда высаживают новые деревья. Поэтому важно выбирать елку проверенного происхождения. И локальную, ведь чем более долгий путь она преодолеет от своего леса к вашему дому, тем больше транспортных выбросов будет «на ее совести».

Позаботьтесь также о правильной утилизации дерева после праздников. Сдавайте его в пункты переработки. Ведь выброшенное на свалку целое дерево во время разложения будет выделять метан, который значительно эффективнее углекислого газа нагревает атмосферу. Тогда как из измельченной древесины изготовляют полезную мульчу или подстилку для стойл домашних животных. В качестве альтернативы дерево можно разрезать на небольшие части и оставить в лесу, где они станут временным приютом для многих насекомых, птиц и диких животных.

Плюсы и минусы искусственного дерева

Наиболее очевидным преимуществом искусственной елки является возможность ее многократного использования. Такое дерево практически не требует ухода и может быть значительно пышнее натурального.

Однако синтетические материалы елки плохо и очень долго разлагаются в естественных условиях. К тому же, их изготовление тоже влечет за собой выбросы.

Поэтому, если вы выбираете искусственную елку, позаботьтесь о том, чтобы приобрести дерево из максимально качественных материалов, которые прослужат вам как можно дольше. Собирайте и разбирайте дерево аккуратно, чтобы не повредить его, а в случае если какие-то части выйдут из строя, попробуйте заменить только их, а не всю конструкцию. При бережном отношении искусственная елка может прослужить 30 лет и дольше. Стремитесь к этому.

Также обращайте внимание на то, где она была произведена. Около 80% елок вырабатываются в Китае и проходят долгий путь к покупателю. Поскольку их доставляют большими партиями, то выбросы в пересчете на одно дерево будут относительно небольшими, но по возможности все же отдаватйте предпочтение локальным производителям.

Изучите маркировку. Если ветви дерева изготовлены из полиэтилена, согласно исследованиям, оно будет иметь меньшее влияние на окружающую среду, чем дерево из поливинилхлорида (ПВХ).

Если же вы хотите обновить свою искусственную елку, но старая все еще выглядит хорошо, попробуйте ее перепродать или пожертвовать. Детские дома или дома престарелых обычно с радостью принимают праздничный декор.

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