Вслед за «Новочеркасском» ВСУ разбили 810-ю бригаду Черноморского флота РФ 1 28.12.2023, 9:44

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Морпехи-оккупанты потерпели поражение во время штурма украинских позиций.

Россия теряет в полномасштабной войне против Украины не только корабли, но и личный состав. Украинские защитники уничтожили 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота России.

Об этом сообщат «Стратком ВСУ».

Оккупанты не пережили первой попытки штурма позиций украинских воинов. Успех ВСУ обеспечило то, что несколько украинских подразделений работали вместе.

В частности, говорится об аэроразведке, экипажах FPV-дронов РУБпАК «Совы», 36 бригаде морской пехоты, «Курьерах апостола Петра», черном батальоне николаевских морпехов, 501 отдельном батальоне сумм морской пехоты и боевых подразделений.

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