Россия отказалась забирать своих пленных: опубликованы новые имена ненужных оккупантов 2 28.12.2023, 9:59

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Список растет.

В сети появился новый список попавших в плен российских оккупантов, которых Россия не соглашается забрать в рамках обмена военнопленными с Украиной. Если бы не отказы РФ от проведения обменов, эти россияне могли бы быть уже дома.

Украина постоянно выступает с предложением провести обмены в различных форматах и пропорциях, а также настаивает на проведении обмена в формате всех на всех, но РФ отказывается от всех предложений. Очередную «порцию» фамилий оказавшихся в плену оккупантов, которые не нужны своему же государству, обнародовали в государственном проекте «Хочу жить» Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

В «Хочу жить» подчеркнули, что продолжают выполнять данное ранее обещание и публикуют очередной список российских военнопленных, которых Россия отказывается забирать по обмену.

«Как и в первой части, в этом «списке 200» военнопленных, которых объединяет неправильное решение идти захватывать земли соседей и стойкое нежелание «Родины» возвращать их из плена. Мы будем и дальше сообщать о российских военнослужащих, которых РФ упорно вычеркивает из списков на обмен и отказывается забирать», – отмечено в сообщении.

«Списком 200» перечень имен оккупантов назвали потому, что он содержит фамилии ровно 200 российских военнопленных.

Кроме полных имен пленных россиян в списках указаны также даты их рождения, это поможет родственникам находящихся в плену оккупантов убедиться, что речь идет именно об их близких, а не об однофамильцах.

В «Хочу жить» подчеркнули, что публикация списков призвана напомнить об открытости Украины для проведения обменов в различных форматах и пропорциях. Ведь для нашей страны крайне важно вернуть каждого, кто находится в неволе у оккупантов.

И обменный фонд для проведения таких обменов украинские воины регулярно пополняют: в украинском плену пребывает значительное количество российских военнослужащих.

«Украина неоднократно заявляла о готовности провести обмен в формате «всех на всех», также как и передать тяжелораненых военнопленных и многодетных отцов, но каждый раз получала в ответ игнор или манипуляции в СМИ», – напомнили в «Хочу жить».

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