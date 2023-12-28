Алексей Протас сравнялся с Овечкиным по статистическому показателю в «Вашингтоне» 28.12.2023, 10:04

Стало известно о новом личном рекорде белоруса.

В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на гостевом льду проиграл «Рейнджерс» со счетом 1:5.

Белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас стал одним из ассистентов единственной шайбы своей команды в игре, сообщает belarushockey.com.

В этом сезоне Протас занимает второе место в «Кэпиталз» по количеству голевых передач (14 ассистов). По этому показателю он сравнялся с Александром Овечкиным.

Больше только у Джона Карлсона: 18 ассистов.

Кроме того, Протас лидирует в составе «Вашингтона» по количеству набранных очков за игру в равных составах (16).

В сезоне Алексей в 31 матче набрал 17 (3+14) баллов, при показателе полезности «+3» и 2 минутах штрафа.

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