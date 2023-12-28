ГУР: Россия задумала провокацию на Совбезе ООН 1 28.12.2023, 10:06

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Кого пригласят?

Россия инициировала проведение неформального заседания Совета Безопасности ООН на тему «10 лет Евромайдана в Украине: шаг в пропасть», чтобы озвучить «свежие идеи» по войне в Украине - по так называемой «формуле Аррия».

Как сообщает ГУР, «Формула Аррия» - это формат неформальных встреч, на котором представители стран могут провести откровенный обмен мнениями. На них не действуют жесткие процедурные правила и привлекаются участники, которые не соприкасаются с дипломатической работой.

«То есть люди, «которых полезно было бы заслушать». Вместе с тем, этот формат действительно бывает полезным, когда дипломаты должны откровенно обсудить неоднозначные вопросы вне официальных процедур», - поясняют в украинской разведке.

По данным ГУР, в рамках заседания россияне еще раз попытаются «донести» до слушателей традиционные нарративы о «природе киевского режима и его вооруженных формированиях».

Впрочем, на этот раз россияне предложили определенное «ноу-хау», подчеркивают в ГУР. В роли приглашенных гостей, «которых полезно было бы заслушать», выступают министр внутренних дел времен Януковича - Виталий Захарченко, один из командиров «Беркута» - Дмитрий Сабина, а также российские пропагандисты - Максим Григорьев и Михаил Хазин. Будет вести заседание постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

«В целом, интерес к анонсированному мероприятию со стороны членов Совета Безопасности ООН крайне низкий. Большинство из них будет представлено так называемыми «экспертами». То есть, советниками или вторыми секретарями. Они не настроены «слушать» Захарченко, зато намерены высказать позицию своих государств относительно «реального положения дел», - подчеркивают в ГУР.

Само мероприятие, объясняет украинская разведка, рассчитано в основном на «внутреннюю» российскую аудиторию, поскольку интерес со стороны международных медиа находится практически на нулевом уровне.

Утверждается, что заседание, среди прочего, является частью программы «выборов Путина», которые запланированы на март 2024 года. По мнению российских пропагандистов, электорату будет полезно знать, что тезисы по оправданию войны в Украине будут звучать в стенах ООН.

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