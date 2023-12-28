Дед Мороз ахнет: какую экзотику для новогоднего стола можно купить в Минске 1 28.12.2023, 10:15

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И что по ценам.

«Если вы помните, что зеленые бананы, с боем добытые в овощном магазине, должны полежать на подоконнике хотя бы две недели, а за апельсинами, которые «выбросили» у гастронома, надо отстоять пару часов на морозе в очереди, – значит, вам явно больше 50.

Потому что для тех, кто младше, все эти ваши мандарины да киви – что груши с яблоками.

А на Новый год хочется настоящей фруктовой экзотики», – пишет издание tochka.by.

Журналисты решили проверить, обязательно ли лететь из Минска в Таиланд, чтобы попробовать что-нибудь «этакое». И отправились на разведку в ТК «Валерьяново».

Маракуйя и «фрукты богов»

Конечно, фруктов на рынке «Валерьяново» – хоть отбавляй. Но если хотите найти что-то особенное, сверните от главного входа направо, к магазину Fruit Garden. Привычные всем фрукты здесь тоже есть, но найдется и кое-что уникальное.

Начнем не с экзотики. Просто свежая клубника, просто в конце декабря, просто из Греции. По Br55 за килограмм. Но с шампанским да под бой курантов… Почему бы и нет?

Папайя из Бразилии даже дешевле – по Br45 за кило. Полезный фрукт, особенно на новогоднем столе. Ведь он ценится прежде всего как диетический продукт, улучшающий пищеварение.

А папаин – вещество, получаемое из плодов папайи, – вообще считается лечебным, так как ускоряет процесс расщепления белков и жиров.

Так что тем, кто не хочет после всех зимних праздников сокрушаться из-за «растянувшейся» талии, папайя точно пригодится.

Маракуйя здесь стоит Br95 за килограмм. Прилетела из Таиланда. Вкус у нее сложный: в нем сочетаются и сладость, и кислинка, и терпкость.

В маракуйе много клетчатки, мало калорий и безумное количество всяких микроэлементов. В общем, этакий мультивитамин цвета баклажана.

Еще один очень интересный фрукт – мангостин, цена которого Br115 за кило. Кстати, написание его варьируется – иногда употребляется форма «мангустин». Но так как он все же ближе к манго, чем к мангусту, давайте остановимся на «о».

Особенность мангостина – легкая кислинка, которая есть даже в спелых плодах. Вкус мякоти можно описать как сочетание цитрусовых, винограда, ананаса, клубники, персика и абрикоса.

В буддистских странах мангостин называют фруктом богов – мол, Будда попробовал его первым. Внутри, под шкуркой, – шесть-семь долек мякоти, которой и будем наслаждаться.

Самым полезным компонентом этих плодов являются ксантоны – химические вещества, обладающие мощным антиоксидантным действием.

Дуриан на заказ и китайская слива

Правее от центрального входа, в глубине комплекса за рыбным прилавком расположился магазин Artichoke. Его хозяйка Елена любит удивлять покупателей – отправляясь за экзотикой, сюда загляните обязательно.

«Что вам предложить? Папайя, манго уже не диковинка, ягоды и в других магазинах есть. А что, если гранадиллу попробовать?» – предлагает Елена, узнав о наших планах найти что-то необычное.

Гранадилла – небольшой, около 6 см в диаметре, фрукт, приехавший из Таиланда.

Мякоть, говорит хозяйка, похожа на маракуйю: такое желе с косточками. Но она абсолютно сладкая – в отличие от маракуйи, которая с кислинкой, – и с сумасшедшим ароматом. И там кладезь различных витаминов и микроэлементов.

За это чудо готовьтесь отдать Br12 за 100 г.

Драгонфрут – это английское название питайи, интереснейшего плода.

По сути, драконий фрукт растет на кактусах – правда, на лиановидных. Бывает, рассказывает Елена, и с белой мякотью, и с красной, но самый сладкий – с желтой кожицей.

В Таиланде, откуда его привозят, он по праву считается самым любимым фруктом. И полезным: в нем есть и витамин С, и каротин, и клетчатка, и множество других важных для организма микроэлементов.

В естественной среде произрастания драгонфрут достигает 1–1,3 кг, в теплицах – около 600 г. Цена за килограмм – Br85.

Рамбутан выглядит как кислотный ежик – пурпурный, волосатый. Зато внутри – нежнейшая мякоть жемчужного цвета, по вкусу слегка напоминающая виноград, и очень сочная.

В Таиланде рамбутан называют средством номер один в профилактике раковых заболеваний. А у нас его ценят за прикольную внешность и невероятный вкус. Стоят эти «ежики» Br135 за килограмм.

Личи чем-то похожи на рамбутаны, но не такие волосатые. С точки зрения биологии это ягода, но у нас называется фруктом. А еще – китайской сливой, хотя, понятное дело, слива там и рядом не лежала.

В 100 г личи – почти вся дневная норма витамина С. Аромат очень нежный, цветочный, и столь же яркий вкус. В общем, та еще ягодка. Да и цена соответствующая – Br130 за кило.

Дуриан – фрукт легендарный. Он обладает необыкновенным вкусом, сочетающим в себе нотки сладкой клубники, орехов, сливочного мороженого и бананов.

Но жители азиатских стран говорят, что, хотя внутри дуриана скрыт рай, снаружи это ад. Из-за запаха многие авиакомпании запрещают его проносить в салон, а в том же Таиланде с фруктом могут не пустить в гостиницу – съешьте, плиз, на улице.

В магазин Artichoke его тоже не пускают – хозяйка Елена доставит вам дуриан под заказ. Килограмм будет стоить Br100, но продается он целиком, а завесит примерно 3 кг.

А еще в магазине Artichoke есть китайская груша неши, фейхоа из Колумбии, красное помело из Таиланда с тончайшей кожурой.

«Лето у нас круглый год, так что добро пожаловать», – улыбается хозяйка магазина.

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