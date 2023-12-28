В Гомеле за «измену государству» задержали целую семью 7 28.12.2023, 10:20

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Отец работает простым строителем, мать — санитаркой в больнице.

В Гомеле силовики задержали целую семью. Мать, отец и двое их детей находятся в гомельском СИЗО № 3, сообщают правозащитники.

Это супруги Прохоровы Василий Васильевич (работник стройки) и Лариса Ивановна (санитарка в ГГКБ №3), а также их дети Анастасия и (медсестра в областной больнице) и Павел (работник стройки).

Семейству вменяют в вину ст. 356 УК (измена государству) Беларуси. На основании чего им предъявлено такое серьезное обвинение, не сообщается.

Каждому из них грозит от 7 до 15 лет заключения.

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