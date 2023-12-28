Песков просит о помиловании

Песков просит о помиловании2
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 28.12.2023, 10:24
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Присоединился к покаянному флешмобу Киркорова?
Российских артистов отменяют, заставляют извиняться, убирают из новогодних программ, обнуляют выступления, расторгают контракты, Федеральная налоговая служба шуршит по налогам организаторов.
Тем временем Песков заявил:
«Что касается вот этой вот вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает».
А давайте мы не будем закрывать глаза на закручивание гаек и делать.
Телеграм-канал «Русский декаданс»