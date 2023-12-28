Песков просит о помиловании 2 Телеграм-канал «Русский декаданс»

28.12.2023, 10:24

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Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Присоединился к покаянному флешмобу Киркорова?

Российских артистов отменяют, заставляют извиняться, убирают из новогодних программ, обнуляют выступления, расторгают контракты, Федеральная налоговая служба шуршит по налогам организаторов.

Тем временем Песков заявил:

«Что касается вот этой вот вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает».

А давайте мы не будем закрывать глаза на закручивание гаек и делать.

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