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Песков просит о помиловании

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  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 28.12.2023, 10:24
  • 6,082
Песков просит о помиловании
Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

Присоединился к покаянному флешмобу Киркорова?

Российских артистов отменяют, заставляют извиняться, убирают из новогодних программ, обнуляют выступления, расторгают контракты, Федеральная налоговая служба шуршит по налогам организаторов.

Тем временем Песков заявил:

«Что касается вот этой вот вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает».

А давайте мы не будем закрывать глаза на закручивание гаек и делать.

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