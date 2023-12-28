«Мила» & «Остров чистоты»: сравнили цены в декабре 28.12.2023, 10:50

Где выгоднее закупаться для семьи?

В торговые заведения сети «Мила» и «Остров чистоты» bar24.by отправился утром 27 декабря. В списке – товары, которые ежемесячно покупает практически каждая семья. Журналисты старались подбирать покупки одного бренда и объема.

Уже в ноябре журналисты вынуждены были произвести замену некоторых товаров из-за их отсутствия. В этот раз одну из позиций – станки для бритья Gillette Blu – не нашли в «Острове чистоты и вкуса». Еще одну – прокладки – пришлось заменить на товар другой фирмы.

«Мила»: идем за Fairy и ватными дисками

Если сравнивать с ноябрем, то товаров из списка по более выгодной цене «Миле» в декабре оказалось меньше – всего четыре. Правда, сразу три продукта в обоих магазинах продавались по одной цене.

Дешевле, чем в «Острове чистоты и вкуса», здесь были ватные диски (разница в стоимости аж 3 рубля).

Почти 2 рубля можно было сэкономить при покупке Fairy.

Выгоднее здесь в этот день были цены также на гель для душа (дешевле на 1,3 руб.) и шампунь (на 63 коп.).

В «Острове чистоты и вкуса» тоже было четыре более выгодных позиции.

Почти на 6,5 руб. ниже здесь была цена на гель для стирки Persil.

Большая разница в стоимости оказалась также у блока для унитаза. В «Острове» его продавали за 4,99 руб. А в магазине сети «Мила» – на 3 рубля дороже.

Сэкономить можно было на мужском дезодоранте (разница в цене почти 3 рубля) и на зубной пасте (44 копейки).

Итоговый чек

Общий чек за корзину в магазине сети «Мила» составил 121,75 руб. А в «Острове чистоты и вкуса» эти же товары обошлись бы дешевле – в 115,74 руб.

Цены на товары 27 декабря 2023 года, в руб.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».