The Guardian: Украина все еще может победить РФ, но есть условия 2 28.12.2023, 10:53

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Фото: Yakiv Liashenko/EPA

Нужны два важных шага.

Война с Россией все еще может закончиться победой Украины, но для этого необходимо предпринять некоторые важные шаги как Киеву, так и странам Запада.

Детали раскрыл старший научный сотрудник по наземным войнам в Королевском институте объединенных служб Джек Уотлинг в своей статье для The Guardian.

Прежде всего, он отметил, что Европа не выполнила ряд взятых на себя обязательств перед Киевом, из-за чего украинцам приходится «расплачиваться кровью». По его словам, Евросоюз обещал поставить Украине миллион артиллерийских снарядов в течение года, но в результате военные получили около 300 тысяч боеприпасов.

По мнению Уотлинга, чтобы Украина победила в войне, необходимы стабильные поставки оружия. Это потребует значительной поддержки США, а также увеличения поставок со стороны европейских государств.

Уотлинг привел подсчеты Минобороны Эстонии, согласно которым помощь, которая нужна Украине для обороны и продолжения освобождения оккупированных территорий до 2025 года, является вполне посильной для европейских стран.

«Вопрос не в деньгах, а в компетентности и доставке. Если шаги по реализации этих мер (поставок оружия, - ред.) не будут предприняты, Украина проиграет», — написал эксперт.

Аналитик также считает, что Европе также стоит инвестировать в собственное военное производство.

Второй шаг, который необходим для поражения РФ, это исправление ошибок, которые Украина совершила в ходе летнего контрнаступления.

Уотлинг считает, что главным приоритетом Киева должно быть улучшение качества подготовки войск.

«Для Украины ближайшее будущее — это несколько месяцев тяжелых боев без критически важных ресурсов и попыток восстановить боевую мощь, которая была израсходована в 2023 году. Но Европа может определить, как будет выглядеть вторая половина 2024 года и даже 2025 год. Это война, которую можно выиграть», — заявил Уотлинг.

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