Видео о могилевской парикмахерской «из 90-х» набрало миллионы просмотров 28.12.2023, 10:55

И разделило TikTok на 4 лагеря.

Белорусский блогер Женя Онегин сделал в TikTok обзор на парикмахерскую «из 90-х», которую нашел в Могилеве. Видео за сутки набрало около 2 млн просмотров и почти тысячу комментариев, пишет telegraf.news. Что больше всего удивило пользователей?

Парень рассказал, что с 90-х годов заведение «совершенно никак не менялось». И даже парикмахер Наталья, которой уже 65 лет, «работает там с самого первого дня».

Женя Онегин показал интерьер и оборудование — шкафы, стулья, старые фены, которые, по его словам, «работают как часы» и стационарный кнопочный телефон. Машинка для бритья там тоже старая, проводная.

«Каждая мелочь сохранилась прямо из девяностых и, нужно отдать должное, выглядит потрясающе», — считает парень.

Стрижка обошлась ему в 5 рублей, как и любая другая мужская стрижка в этой парикмахерской, поделился блогер.

«Признаюсь, постригла она меня офигенно, лучше чем в любом барбершопе», — резюмировал тиктокер.

В комментариях пользователи разделились на 4 основных лагеря.

Одни удивились низкой цене. «Так мало — 5 руб. Что ж она зарабатывает там» — самый популярный по лайкам комментарий.

Другие поинтересовались, где именно находится такая парикмахерская. Третьи удивились, почему парикмахер в дубленку. Четвертым отметили, что у блогера «там нечего стричь под ноль» и «налысо все постричься могут».

А некоторые похвалили Наталью. «Сразу видна харизма мастера» — отметил один из пользователей.

Были и такие комментарии: «Фены работают как часы, а должны как фены», «Мне реально очень грустно», «Локация для фильмов», «Туда надо экскурсии водить».

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