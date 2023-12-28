Партизаны уничтожили важный железнодорожный мост под Мелитополем
- 28.12.2023, 11:05
- 2,346
Россияне перебрасывали по нему оружие и технику в Токмак.
Силы сопротивления минувших суток, 27 декабря, уничтожили железнодорожный мост оккупантов возле поселка Светлодолинское. Через эту ветку железной дороги враг опрокидывал свое тяжелое вооружение и боеприпасы на Запорожскую линию фронта, а именно в Токмак и Молочанск.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона. Он отметил, что партизаны уже уничтожали этот мост, однако враг снова решил его восстановить.
«Именно железной дорогой враг по большей части опрокидывает свое тяжелое вооружение и боеприпасы к Запорожской линии фронта. Через этот поселок ведется ветка железнодорожной дороги в Токмак и Молочанск, и именно оттуда враг питает фронт боеприпасами. На самом деле этот мост был разрушен уже давно, но враг начал его восстановление», – сообщил Федоров.
И как только о восстановлении моста стало известно, силы сопротивления ликвидировали переправу. В этот раз были разрушены даже остатки моста.
«Последние четыре дня у врага ежедневный «хлопок». И точно им не пора готовиться к праздникам в нашем Мелитополе», – добавил Федоров.