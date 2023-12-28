Минчанин второй год ходит зимой в майке и шортах 8 28.12.2023, 11:09

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Кто он такой и почему это делает?

По Минску вторую зиму подряд ходит мужчина в майке и шортах. Зачем он это делает, узнало агентство «Минск-Новости». Минчанин рассказал, что из-за новой привычки у него даже изменилась походка.

— Еще два года назад я ходил как все. Ничего не скажу про закаливание. Все началось 1 сентября 2022 года. Погода в тот день была не очень. Все, мол, холодно, а я по привычке в майке и шортах на улицу вышел. Было прохладно, но не настолько, как показалось людям. Спросил сам себя, что чувствую. Да, прохладно, но приятно. Вот так я проходил весь сентябрь, — рассказал 56-летний Александр.

— Шел октябрь, люди переоделись, а я так и хожу. Частично это азарт, частично — упрямство. Незаметно подкрался ноябрь. На всякий случай я носил в рюкзаке второй слой тряпок. У меня спрашивали, мол, ты не дурак случаем? Нет! В подтверждение тому, что я не идиот, носил с собой одежду. Декабрь. Выпал снег. Я все так же — в один слой и все те же ощущения — прохладно, но приятно.

И тут мама вмешалась. Сказала без штанов к ней не приходить. В итоге надел джинсы, но продолжал ходить в майке.

— Интересно, что ранней весной у меня были те же ощущения, что и в декабре. Ничего в организме не менялось. Чувствовал я себя бодрячком. В процессе я понял, что от меня нужно одно — не бояться и выйти на улицу как хочется. По поводу ощущений, чувствую ли я холод. Конечно, чувствую! Но по факту любое мое передвижение идет из точки в точку: улица — помещение, из холода в тепло. В пути зависаю на воркаут-площадке, скажем так, подогреваюсь, и в путь.

Александр родом из Брестской области, жил на севере. Он занимается мебелью. Раньше увлекался каратэ — выпускник БГУФК, работал тренером.

После того как начал ходить зимой в летней одежде, заметил изменение походки.

— Если на холоде расслабить мышцы, приходит некое ощущение свободы. И когда я в процессе адаптировал организм к этой свободе, стала меняться походка. Она не грузная, наоборот, летняя. Без притворства, что мне не холодно, походка естественным путем «выровнялась» в легкую даже при минусе на улице. Если бы во мне был страх, не было бы этого расслабления. Вероятно, включились бы другие механизмы организма, возможно, нехорошие. Ну, и в целом было бы странно, если бы я шел скрюченный. Зачем тогда идти в майке?

— В прошлом году я ощущал взгляды всеобщего осуждения. Это очень чувствовалось. Мир жестко не принимал такое. Наверное, месяца два осени, куда бы я ни зашел, чувствовал по взглядам — «мужик, а ты идиот!». Однажды иду, машина остановилась. Вылез в окно дядька какой-то и кричит, мол, давай подвезу. Решил, что жена из дома выгнала. А потом кто-то куртку на улице снял, чтобы я погрелся.

Встречал людей в возрасте и, кстати говоря, становился неким вдохновителем на воспоминания. Они по-доброму рассказывали, какими крепкими были в молодости, кто-то в спорте преуспевал, кто-то моржевал, кто-то в йогу подался и тоже в свое время ходил зимой раздетый, потому что мог разогреть тело по своим методикам. У меня не было ни подготовки, ни решения. Так сложилось само собой.

— Обычно примитивно спрашивают, мол, а не холодно? Только пару человек, я считаю, с парадоксальным мышлением, за прошлую зиму спросили в обратном порядке — «А вам тепло?», причем их реакция на мое появление в майке была радостью, тогда как у большинства в глазах — страх и холод. Но я понимал их чувства и ощущал себя в какой-то мере растерянно, потому что влиял на их эмоции.

Саша говорит, что спустя год стал ловить больше радостных взглядов.

— Думаю, что моя походка меняет реакцию людей. Если человеку комфортно, пусть себе идет!

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