Reuters: Ким Чен Ын отдал приказ ускорить подготовку к войне 3 28.12.2023, 11:16

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Ким Чен Ын

Что происходит?

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын дал новый приказ, который касается ускорению подготовки к будущей войне. Об этом сообщает Reuters.

Армия КНДР и оборонно-промышленный комплекс страны получили новое задание. Они должны усилить свои возможности и быстрее подготовиться к войне для противостояния действиям Соединенных Штатов Америки. Об этом Ким Чен Ын заявил во время своего выступления с докладом на тему направлений политики страны в будущем году.

Пхеньян, как заявил лидер КНДР, продолжит расширять стратегическое сотрудничество с якобы «антиимпериалистическими независимыми» странами. Также планируется усиление сотрудничество с Россией, посколько США продолжают обвинять Северную Корею в поставках военного оборудования для ВС РФ.

«Он (Ким Чен Ын, — ред.) поставил боевые задачи перед Народной армией и секторами промышленности боеприпасов, ядерного оружия и гражданской обороны, чтобы еще больше ускорить подготовку к войне», — говорится в материале.

На это уже отреагировал президент Южной Кореи Юн Сук Ель, который посетил передовую воинскую часть в восточной части страны. Он призвал бойцов немедленно отвечать, если со стороны Пхеньяна будут какие-то провокации. Необходимо немедленно подавить желание противника начать эскалацию.

К слову, в ходе своего выступления Ким Чен Ын также заявил, что 2024-й будет «решающим годом» для того, чтобы выполнить пятилетний план развития страны, поэтому на новый год ставятся различные экономические цели.

«Он разъяснил важные задачи на новый год, которые должны быть динамично продвинуты в ключевых промышленных секторах», и призвал «стабилизировать сельскохозяйственное производство на высоком уровне», — говорится в сообщении.

Напомним, 21 декабря посол США при НАТО Джулиан Смит заявил, что КНДР поставила в РФ более тысячи контейнеров с боеприпасами. По его словам, Пхеньян в обмен на боеприпасы хочет получить от России другие военные технологии — истребители, ракеты земля-воздух, бронетехника, оборудование для производства баллистических ракет и другие вооружения.

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