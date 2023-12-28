СМИ: Минфин России дал отмашку на жесткий дефолт для Лукашенко 2 28.12.2023, 11:25

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Держатели белорусских облигаций устроят диктатору «сюрприз» в январе.

Российские держатели белорусских облигаций, которые Минск уже год как отказывается погашать, планируют уже в январе довести дело до суверенного дефолта Республики Беларусь, сообщает российское издание Brief.

Режим Лукашенко много раз обещали российскому правительству начать выплаты, «но воз и ныне там», отмечает издание.

Информация об угрозе дефолта Беларуси расходится по федеральным российским СМИ, так что ясно, что Минфин РФ дал держателям облигаций отмашку на жесткий дефолт.

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