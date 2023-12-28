Дроны ликвидировали российских военных в Белгородской области 28.12.2023, 11:27

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Беспилотники устроил взрыв недалеко от Шебекино.

Россияне заявили о новой атаке дронов в Белгородской области РФ, в результате которой погибли российские оккупанты.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Как утверждают росСМИ, беспилотник якобы взорвался в селе Терезовка пограничного Шебекинского округа. Инцидент, по словам россиян, произошел днем 27 декабря.

Российские СМИ заявили, что в результате атаки есть потери.

«На месте погибли 2 военнослужащих Министерства обороны РФ», - пишут россияне.

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