Дроны ликвидировали российских военных в Белгородской области
- 28.12.2023, 11:27
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Беспилотники устроил взрыв недалеко от Шебекино.
Россияне заявили о новой атаке дронов в Белгородской области РФ, в результате которой погибли российские оккупанты.
Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.
Как утверждают росСМИ, беспилотник якобы взорвался в селе Терезовка пограничного Шебекинского округа. Инцидент, по словам россиян, произошел днем 27 декабря.
Российские СМИ заявили, что в результате атаки есть потери.
«На месте погибли 2 военнослужащих Министерства обороны РФ», - пишут россияне.