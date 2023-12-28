На Брестчине прошли рекордные торги 1 28.12.2023, 11:36

Стоимость исторического здания «Казармы» выросла в 9,5 тысяч раз.

На торги 26 декабря были выставлены десять объектов в Бресте, Пружанском, Ганцевичском, Березовском, Малоритском и Дрогичинском районах. Они продавались по сниженной цене. Разница отличалась на 70% и 80%. Но были и объекты с начальной стоимостью, равной одной «базовой». Итоговая сумма некоторых таких лотов выросла в 9,5 тысячи раз. Комитет «Брестоблимущество» подвел итоги аукционов и рассказал, за какое здание боролись 16 часов, отмечает realt.by.

Фото: Виртуальный Брест

27 декабря в Брестской области было выставлено на аукцион 10 объектов. Цена одних лотов была снижена на 70−80%, а других — равна одной базовой величине — 37 рублей.

В итоге четыре здания нашли своих владельцев. Общая сумма проданного госимущества составила 411 400 рублей.

Так было продано нежилое здание 1960 года постройки, предлагаемое по сниженной цене (на 70%), и право аренды земельного участка в Бресте по улице Пионерской, 19. За лот боролся единственный участник — частное предприятие в Бресте. Отдали по начальной цене, увеличенной на пять процентов, за 47 100 рублей.

Из предлагаемых 7 лотов за 37 рублей в ходе торгов продано три объекта. Их выставляли по такой цене впервые.

Рекордное количество — 15 участников — боролось за административное здание по улице Брестских дивизий, 15А в Бресте. Строение дореволюционное и занимает 3 333 квадратных метров. Речь про здание, что входит в состав комплексной историко-культурной ценности «Казармы». Торги длились 16 часов. В результате цена выросла более чем в 9,5 тысячи раз — почти 352 600 рублей. Новый владелец — местное частное предприятие.

Выкупили и оборонительную казарму «Ж-З», входящую в состав комплексной материальной недвижимой историко-культурной ценности «Система фортов в составе фортификационных построек Брестской крепости», по Июльской, 10А в Бресте. За лот боролись 4 претендента и подняли стоимость в 150 раз. Объект общей площадью 353,8 квадратного метра приобрело брестское частное предприятие за 5 500 рублей.

А вот лот в Ляховичах делили между собой два участника. Комплекс объектов дорожно-ремонтного пункта общей площадью 585 м² выкупили за 6 200 рублей. Начальная цена выросла в 168 раз. Победителем стал местный предприниматель.

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