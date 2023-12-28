Реальный проходимец: эксперт назвал «расходный» вариант двойника Путина 28.12.2023, 11:41

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Состояние «оригинала» необратимо изменилось.

На последней пресс-конференции Владимира Путина на прямой связи с народом был «бункерный вариант» диктатора, который в феврале 2022 года на Совете безопасности РФ объявлял о том, что он готов начать войну.

«То есть, это оригинал. Слегка заболевший, лицо претерпевает определенные изменения. Я не знаю, был он обколотый какими-то стимуляторами или нет, но двигается он вполне сносно. По сравнению с дедушкой Байденом, даже получше. Этот человек вполне может быть представлен как вновь избранный президент», - заявил кандидат психологических наук Дмитрий Попов в интервью УНИАН.

В то же время он считает, что это единственное его появление за последнее время, а на всех остальных показах «путиных» были двойники.

«Человек, который вместо Путина приходил в избирательную комиссию регистрироваться, - это вообще тот, которого им не жалко. Тот самый крымско-мариупольский вариант, которого они готовы бросить под танки и забыть о нем сразу. Это прям явная версия, выбивающаяся из всех двойников. Реальный проходимец, я о нем даже говорить не хочу. Это статист», - сказал он.

Специалист считает, что на съезде партии «Единая Россия» и на коллегии Министерства обороны РФ был один и тот же двойник Путина: «Это я вижу по поведенческим признакам. На мой взгляд, это уважаемый двойник. Они его не так часто выводят на средства массовой информации. Последний раз я его видел в феврале, он давал послание народному собранию. Вот это был он. Он там тоже кхекал, пхыкал, но очень даже качественно провел свою работу».

Что известно о состоянии здоровья Путина

Эксперт утверждает, что за последние несколько лет психика российского диктатора Владимира Путина изменилась в худшую сторону: «Вождь стал сдавать в психических процессах - память, внимание, аналитическое мышление, логика».

Эксперт обратил внимание на то, что диктатор РФ стал чаще обращаться к цифрам, которые содержатся в различных папочках.

«Он гораздо больше стал ссылаться на Пескова (Дмитрий Песков - пресс-секретарь Путина, - ред.), даже в простых вещах, которыми раньше он оперировал самостоятельно. Видно, что он иногда невпопад пытается шутить и вставлять свои реплики», - отметил он.

Кроме того, психолог также обратил внимание на различия между нынешним Путиным и президентом РФ пятилетней давности.

«Очень отличаются. В 2019-м Путин крайний раз выходил на татами. Сейчас уже спортивного Путина нет и в помине. Прошло всего 4 года с того момента, и мы видим вот это потрепанное создание», - указал он.

Кроме того, эксперт заметил при этом, что на последней пресс-конференции Путин едва ли не впервые обратился к теме алкоголя.

«Вот эта фраза на пресс-конференции: «Смотря, что закусывать». Раньше такого не было. Да, он был с фужером шампанского, с более крепкими напитками я его и не помню. Возможно, пропустил. Но вот сейчас такое откровенное обращение к алкоголю меня удивило. То есть, очевидно, что спорт - это уже прошлое, а пенсионное окружение - это, наверное, то, что его теперь привлекает», - добавил Попов.

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