В Черном море на российской мине подорвалось судно под флагом Панамы 28.12.2023, 11:52

Вспыхнул пожар, есть раненые.

В Черном море произошел подрыв на российской морской мине гражданского судна под флагом Панамы.

Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов, два человека ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

«Судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели», - рассказали военные.

Катера Морской охраны и поисково-спасательной службы немедленно предоставили помощь экипажу, доставили медиков на борт.

«При осмотре судна и опросе капитан были обнаружены два моряка, которые получили ранения. Одному оказана помощь на месте, второго раненого для дообследования в сопровождении медиков доставили в ближайшую больницу. Его состояние удовлетворительное», - добавили в Силах обороны юга.

В настоящее время у судну направлены буксиры для снятия с мели и доставки в порт.

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