В Черном море на российской мине подорвалось судно под флагом Панамы
- 28.12.2023, 11:52
Вспыхнул пожар, есть раненые.
В Черном море произошел подрыв на российской морской мине гражданского судна под флагом Панамы.
Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов, два человека ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
«Судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели», - рассказали военные.
Катера Морской охраны и поисково-спасательной службы немедленно предоставили помощь экипажу, доставили медиков на борт.
«При осмотре судна и опросе капитан были обнаружены два моряка, которые получили ранения. Одному оказана помощь на месте, второго раненого для дообследования в сопровождении медиков доставили в ближайшую больницу. Его состояние удовлетворительное», - добавили в Силах обороны юга.
В настоящее время у судну направлены буксиры для снятия с мели и доставки в порт.