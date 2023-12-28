«Белпочта» сообщила о новом виде мошенничества 28.12.2023, 11:54

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Как выглядит схема.

«Белпочта» сообщает о новом виде мошенничества. Схема, по которой работают злоумышленники выглядет так: вам приходит в мессенджер сообщение о том, что ваша посылка поступила на склад, но не может быть доставлена, т.к. не хватает какой-то информации (например, номера дома). После этого вам рекомендуют перейти якобы на официальный сайт «Белпочты» и внести недостающую информацию, а также оплатить тариф за почтовые услуги.

«Обращаем внимание, что РУП «Белпочта» не рассылает сообщения данного характера. Также просим клиентов быть внимательными при переходе по ссылкам в сети Интернет и напоминаем, что адрес официального сайта предприятия - BELPOST.BY», – отмечает пресс-служба организации.

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