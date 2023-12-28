Симоньян пробила дно Телеграм-канал «СерпомПо»

28.12.2023, 11:55

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МАРГАРИТА СИМОНЬЯН

Любые глупости за ваши деньги, дорогие россияне!

В 2021 и 2022 годах пропагандистский канал RT развлекался съемками рождественских роликов, запугивающих западных детишек. Первый был посвящен отмене Санта-Клауса, «белого цисгендерного токсично-позитивного мужчину, который дискриминирует детей по поведению, эксплуатирует животных…».

Второй был снят в стиле хоррора: на Рождество 2023 года в замерзающей, оголодавшей Европе семья съедает на ужин хомячка, подаренного дочке двумя годами ранее .

Новогодний ролик-23 снят в «спецоперационном стиле»: полковник Симоньян докладывает об успешном чипировании президента Байдена. Американский президент с легким акцентом поет песню Шамана «Я русский» и просит помощи. Симоньян обещает, что президентским выборам в США 2024 года все будет допилено.

Симоньяновский юморок обходится госбюджету в 30 млрд рублей в год.

Но сколько бы ни шутили пропагандисты, ублажая Путина, но и Европа не замерзла без российского газа, и судьбы мира решаются не в Кремле.

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