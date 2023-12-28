закрыть
28 декабря 2023, четверг, 12:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Симоньян пробила дно

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 28.12.2023, 11:55
  • 2,048
Симоньян пробила дно
МАРГАРИТА СИМОНЬЯН

Любые глупости за ваши деньги, дорогие россияне!

В 2021 и 2022 годах пропагандистский канал RT развлекался съемками рождественских роликов, запугивающих западных детишек. Первый был посвящен отмене Санта-Клауса, «белого цисгендерного токсично-позитивного мужчину, который дискриминирует детей по поведению, эксплуатирует животных…».

Второй был снят в стиле хоррора: на Рождество 2023 года в замерзающей, оголодавшей Европе семья съедает на ужин хомячка, подаренного дочке двумя годами ранее .

Новогодний ролик-23 снят в «спецоперационном стиле»: полковник Симоньян докладывает об успешном чипировании президента Байдена. Американский президент с легким акцентом поет песню Шамана «Я русский» и просит помощи. Симоньян обещает, что президентским выборам в США 2024 года все будет допилено.

Симоньяновский юморок обходится госбюджету в 30 млрд рублей в год.

Но сколько бы ни шутили пропагандисты, ублажая Путина, но и Европа не замерзла без российского газа, и судьбы мира решаются не в Кремле.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что же дальше?
Что же дальше? Наталья Радина
Главный страх Путина
Главный страх Путина Леонид Невзлин
Наперсточники в погонах
Наперсточники в погонах Ирина Халип
И эти люди собирались воевать с НАТО
И эти люди собирались воевать с НАТО Антон Швец