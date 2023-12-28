Украина начала серийное производство «оружия победы» 1 28.12.2023, 12:09

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Фото: Шмигаль Facebook

Оно обладает уникальной дальнобойностью.

Украина с августа 2023 года серийно выпускает дальнобойный дрон-камикадзе, который является аналогом иранского «шахеда». В СМИ беспилотник назвали «оружием победы».

Об этом во время брифинга «Результаты деятельности Минстратегпрома и Укроборонпрома за 2023 год» заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

«Когда мы говорим о том, что называется украинский «шахед». У нас есть более пяти аналогов «шахед-131», которые производятся серийно. И есть один вид, который аналог «шахед-136». В этом плане можно выбрать любую из позиций, все это серийное производство», — сказал министр.

Он отметил, что разработка была создана еще в 2016 году, но ее по каким-то причинам не выпускали.

«В следующем году Вооруженные силы могут получать более тысячи таких дронов, которые летят на 1000+ километров», — рассказал Камышин.

Он подчеркнул, что в Украине на оборонную промышленность работают 500 государственных и частных компаний.

Александр Камышин также подтвердил заявление президента Владимира Зеленского, что в Украине в 2024 году смогут произвести 1 миллион FPV-дронов на производственных возможностях более 200 заводов. По его словам в декабре 2023 года в Украине произвели более 50 тысяч дронов, из которых 45 тысяч произвел один завод. Возможности постоянно наращиваются.

«Лучшим стимулом в этом плане стала программа, по которой правительство выделило миллиарды долларов — 40 миллиардов гривен на закупку дронов, и по этой программе львиная доля закупок уже происходит украинского производства дронов... На сегодняшний день частные производители зашли в этот рынок», — рассказал Камышин.

Напомним, что 19 декабря во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина в 2024 году произведет 1 млн дронов.

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