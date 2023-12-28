Под Гродно на дачах поселился павлин 1 28.12.2023, 12:11

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Откуда взялась птица, никто не знает.

Обычно дачи на зиму превращаются в сонное и безлюдное царство. Однако у владельцев домиков в товариществе «Кулевцы-Азот» (это в пригороде Гродно) сейчас есть важный повод, чтобы приезжать на дачу в межсезонье. Они все вместе заботятся … о павлине, который поселился в товариществе.

Откуда взялась птица, никто не знает. Скорее всего, павлин сбежал на волю из какого-то вольера. Кстати, это самочка, поэтому красивого хвоста, как у павлинов-самцов, у нее нет. Но и без него птица смотрится очень экзотично.

«А еще она стала своеобразным символом дач. В общем чате всегда есть тема для обсуждений: новые фотографии, угощения для птицы», — рассказала Newgrodno.by жительница Гродно Юлия. Ее мама – хозяйка одной из дач в товариществе, поэтому девушка в курсе всех новостей о павлине.

«Люди боялись, что птица не переживет зиму, но первые морозы и снег ее совсем не испугали. Говорят, главное, чтобы у нее хватало еды. А с этим проблем нет. Угощение павлину привозят регулярно», — говорит Юлия.

Экзотическая птица очень любит зерно и семечки, не отказывается от фруктов и овощей.

К еде павлин подходит, а вот к людям относиться недоверчиво. Близко к себе не подпускает. Поймать птицу сложно. Она очень быстрая и проворная. При малейшей опасности тут же взлетает на дерево.

«А когда людей нет – она настоящая хозяйка дач. У мамы на участке есть беседка с мягкой мебелью. Ее павлин и облюбовал в качестве комфортного, теплого и уютного домика», — рассказывает собеседница.

Дачники привязались к необычной гостье и продолжат обеспечивать птицу едой, но все же они надеются, что для нее найдется более комфортный дом. Все-таки для обитателя южных широт холодный зимний лес не самое лучшее место. С другой стороны, такая свобода для павлина может быть лучше самой теплой и сытной неволи.

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