Пришло время расплаты 3 Алексей Тихонов

28.12.2023, 12:12

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Они думали, что договорились с вертухаями о спецрежиме для себя.

Не хотел писать про вечеринку Ивлеевой, но все-таки отпишусь.

Про абсурд этой истории нечего и говорить: судить людей за нахождение на частной вечеринке практически без одежды – это тоже самое, что врываться в первые попавшиеся квартиры и арестовывать людей, находящихся голыми в душе. Однако смысл здесь совсем в другом.

Российская богема, которая более чем прекрасно осознает, что Россия – это фашистское государство, которое ведет агрессивную войну против Украины, искренне считала, что может продолжать жить как раньше. Что ее не касаются все вводимые в России запреты и ограничения. Что они вне политики. Что приравнивание людей к террористам и экстремистам никоем образом не касается таких махровых … как Киркоров и Билан. Они решили, что они избранные, и им по-прежнему все можно.

Но теперь нельзя и им. Не потому, что участники вечеринки чем-то оскорбили российских чиновников или турбо-патриотов. А потому, что дали повод взять себя под контроль. Теперь вся эта богема, которая еще неделю назад считала себя свободной, встанет в стройные ряды пропагандистов. Все те звезды, которые продолжали зарабатывать в России, но не выступили публично в поддержку СВО и всячески пытались избежать поездок с концертами в Крым и Донбасс, чтобы не попасть под западные санкции, теперь стройным шагом отправятся туда в составе пропагандистских конвоев.

Теперь все они заложники власти. Жалеть ли их из-за этого? Конечно нет. Россия стремительно превращается из авторитарной страны в тоталитарную, и это было предсказуемо после 24 февраля 2022 г. Те, у кого была совесть и хоть чуточка ума, или покинули Россию после начала войны, или постарались максимально уйти из информационного поля (не все имеют возможность и желание покинуть родную страну), стараясь лишний раз не отсвечивать. Те же, кто был на вечеринке Ивлеевой, совершенно сознательно выбрали продолжение своей карьеры в России, предполагающей тот или иной уровень сотрудничества и взаимодействия с преступной российской властью.

Они думали, что договорились с вертухаями о спецрежиме для себя. Только вот забыли, что условия такого режима могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления. И вот теперь пришло время расплаты. В жизни всегда за все приходится платить, рано или поздно.

Алексей Тихонов, t.me

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