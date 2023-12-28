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«Беларуская выведка»: Лукашенко решил заменить Кубракова

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  • 28.12.2023, 12:18
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«Беларуская выведка»: Лукашенко решил заменить Кубракова
Иван Кубраков

На прокремлевского кандидата.

Лукашенко принял решение весной 2024 года заменить Кубракова, сообщает телеграм-канал «Беларуская выведка».

Причина: страх перед грядущей электоральной кампанией и возможность предотвратить вмешательство Москвы путем назначения прокремлевского кандидата. Подобран «безупречный» кандидат на должность - Николай Карпенков.

Лукашенко советовался с близким окружением, а также по каналам Совбеза, и получил одобрение от Кремля, так как согласование такой позиции с Москвой обязательно для Лукашенко. Кремль фактически навязывает кандидатуру Карпенкова, а Лукашенко уже не может отказать, ввиду своей политической слабости и тотальной зависимости от «старшего брата».

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