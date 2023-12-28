Politico: США незаметно меняют стратегию поддержки Украины

Politico: США незаметно меняют стратегию поддержки Украины13
- 28.12.2023, 12:31
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Что это означает?
Администрация президента США Джо Байдена на фоне задержек с американской и европейской помощью Украине незаметно меняет свою стратегию поддержки Киева, переключая внимание с полной победы над Россией на улучшение позиций Украины для вероятных «будущих переговоров». Об этом пишет Politico со ссылкой на американских чиновников.
Хотя Белый дом и Пентагон публично заявляют, что официальных изменений в политике не произошло, но вместе с украинцами официальные лица США и Европы, по данным издания, сейчас обсуждают передислокацию сил Киева от «неудачного контрнаступления» на более сильную оборонительную позицию на востоке Украины.
«Поскольку американская и европейская помощь Украине сейчас находится под серьезной угрозой, администрация Байдена и европейские чиновники незаметно переключают свое внимание с поддержки цели Украины полностью победить Россию на улучшение ее позиции в возможных переговорах о прекращении войны, говорят чиновник администрации Байдена и европейский дипломат, базирующийся в Вашингтоне. Такие переговоры, вероятно, будут означать передачу части Украины России», пишет Politico.
По словам представителя администрации Байдена и европейского дипломата, эти усилия включают усиление систем ППО, строительство укреплений, а также противотанковых заграждений и рвов вдоль северной границы Украины с Беларусью. Также Белый дом сосредоточен на увеличении производства вооружения в Украине. Представитель администрации сообщил журналу, что большая часть этого стратегического перехода направлена на укрепление позиции Украины для «любых будущих переговоров», поскольку «единственный способ закончить войну в конечном итоге — это переговоры», — считает источник.
США хотят, чтобы Украина начинала переговоры с сильными позициями. При этом источник Politico подчеркнул, что на данном этапе никаких переговоров пока не планируется.
Европейский дипломат в Вашингтоне рассказал изданию, что Европейский Союз также угрожает ускорением членства Украины в НАТО, чтобы «поставить украинцев в лучшую ситуацию для переговоров» с Россией.