Politico: США незаметно меняют стратегию поддержки Украины 13 28.12.2023, 12:31

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Фото: politico.com

Что это означает?

Администрация президента США Джо Байдена на фоне задержек с американской и европейской помощью Украине незаметно меняет свою стратегию поддержки Киева, переключая внимание с полной победы над Россией на улучшение позиций Украины для вероятных «будущих переговоров». Об этом пишет Politico со ссылкой на американских чиновников.

Хотя Белый дом и Пентагон публично заявляют, что официальных изменений в политике не произошло, но вместе с украинцами официальные лица США и Европы, по данным издания, сейчас обсуждают передислокацию сил Киева от «неудачного контрнаступления» на более сильную оборонительную позицию на востоке Украины.

«Поскольку американская и европейская помощь Украине сейчас находится под серьезной угрозой, администрация Байдена и европейские чиновники незаметно переключают свое внимание с поддержки цели Украины полностью победить Россию на улучшение ее позиции в возможных переговорах о прекращении войны, говорят чиновник администрации Байдена и европейский дипломат, базирующийся в Вашингтоне. Такие переговоры, вероятно, будут означать передачу части Украины России», пишет Politico.

По словам представителя администрации Байдена и европейского дипломата, эти усилия включают усиление систем ППО, строительство укреплений, а также противотанковых заграждений и рвов вдоль северной границы Украины с Беларусью. Также Белый дом сосредоточен на увеличении производства вооружения в Украине. Представитель администрации сообщил журналу, что большая часть этого стратегического перехода направлена на укрепление позиции Украины для «любых будущих переговоров», поскольку «единственный способ закончить войну в конечном итоге — это переговоры», — считает источник.

США хотят, чтобы Украина начинала переговоры с сильными позициями. При этом источник Politico подчеркнул, что на данном этапе никаких переговоров пока не планируется.

Европейский дипломат в Вашингтоне рассказал изданию, что Европейский Союз также угрожает ускорением членства Украины в НАТО, чтобы «поставить украинцев в лучшую ситуацию для переговоров» с Россией.

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