Стало известно, куда сбежали российские корабли из Феодосии после уничтожения «Новочеркасска» 28.12.2023, 12:44

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Один из БДК является хорошей мишенью для ВСУ.

Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, куда российские оккупанты забрали корабли из порта Феодосии после удара вооруженных сил Украины.

В эфире телеканала «Эспрессо» она отметила, что «по мародерскому принципу оккупанты забрали все, понимая что угроза реальная, они ее почувствовали».

«Сейчас часть они пытаются держать в открытом море, а большинство, все же, распределено между бухтами Новороссийска. Также некоторые корабли, пока, остаются в Севастополе. Но очевидно, что россияне уже собирают вещи», - заявила Гуменюк.

Кроме того, она отметила, что в отношении военных боевых кораблей России в Крыму нет устойчивой цифры, они продолжают маневрирование.

«Один из больших десантных кораблей, ожидая завершения своей «судьбы», продолжает курсировать между Севастополем и Новороссийском, перевозит имущество. Очевидно, они выводят все, что могут. Несмотря на заявления россиян, инфраструктура портов - это тоже законный объект для поражения, который обеспечивает снаряжение тех же военных кораблей», - сказала пресс-секретарь.

Уничтожение ВДК «Новочеркасск» - что известно

Напомним, в ночь на 26 декабря в Феодосии, которая находится во временно оккупированном Россией Крыму, прогремели мощные взрывы - вооруженные силы Украины ударили по российскому большому десантному кораблю «Новочеркасск».

Спутниковые снимки Феодосийского порта показали, что корабль был уничтожен.

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