Минчанин нашел чужую карту и ни в чем себе не отказывал 2 28.12.2023, 12:46

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Расплатился более 40 раз.

В Минске 50-летний мужчина нашел потерянную минчанкой банковскую карту. Проверил ее на покупке жетонов в метро, а после принялся усиленно тратить чужие деньги, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В итоге владелица карты обратилась в милицию с заявлением о хищении более 1200 рублей. Его задержали. До этого он успел расплатиться более 40 раз.

Возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации.

Милиция напомнила, что при утере банковской карты нужно ее сразу же блокировать.

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