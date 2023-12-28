Психолог рассказал, как поднять настроение на новогодние праздники 1 28.12.2023, 12:52

Эти советы помогут вам создать атмосферу тепла и положительных эмоций.

Социальный психолог Илья Бачурин рассказал, как не падать духом и поднять настроение на новогодние праздники 2024.

• Сохраняйте оптимизм. Когда в жизни что-то идет не так, как планировалось, оптимисты понимают, что важно не создавать проблемы там, где их на самом деле нет. А в случае реальных трудностей чрезмерные эмоции вряд ли помогут. Поэтому несмотря на тревогу и пессимизм, каждый из нас может настроиться на оптимизм. Именно поэтому психолог советует не фокусироваться на проблемах или неудачах, а подумать о том, за что вы благодарны и что приносит вам радость.

• Планируйте отдых и развлечения. Недаром говорят, поработаешь летом — отдохнешь зимой. А новогодние праздники 2024 — отличное время для восстановления энергии после стресса и усталости. Участвуйте в развлечениях и веселье, ведь смех и юмор прекрасно поднимают настроение. Но не бойтесь отказываться от обязательств или мероприятий, если нет желания. На первом месте должны быть ваши личные приоритеты.

• Делайте приятные вещи. Сосредоточьтесь на тех действиях, которые приносят вам удовольствие. Это может быть чтение, прослушивание музыки, прогулка на свежем воздухе или любая деятельность, повышающая настроение.

• Создайте уютную праздничную атмосферу. Даже если реальность трудна, придерживайтесь собственных традиций. В преддверии новогодних праздников 2024 украсьте свой дом свечами и аксессуарами, используйте приятные ароматы. Такие простые вещи на самом деле приносят радость и помогают сосредоточиться на положительных аспектах жизни.

• Не бойтесь выражать свои эмоции и чувства. Если вы подавлены, разговоры с родными, близкими или друзьями позволяют облегчить внутреннее состояние. Поделитесь своим опытом с другими, кто сейчас оказался в подобной ситуации. При необходимости обращайтесь к профессиональным психологам.

• Досуг с детьми. Новогодние праздники всегда ассоциируются с семейным теплом, заботой и искренней любовью к близким. Общайтесь с детьми, играя, рисуя или готовя вместе. Это может поднять настроение как вам, так и детям.

• Помогайте другим. Новый год и Рождество — это праздники, наполненные особой атмосферой надежды и чуда. Попробуйте присоединиться как волонтер к благотворительным мероприятиям или просто поддержите тех, кто в этом нуждается.

• Позвольте себе быть неидеальным человеком. Не ставьте перед собой слишком высоких стандартов. Попробуйте наслаждаться моментом, даже если не все получается так, как вы планировали.

Пусть эти советы помогут вам создать атмосферу тепла и положительных эмоций на новогодние праздники 2024.

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