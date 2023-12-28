Скрепонаступление Эль Мюрид

28.12.2023, 12:51

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Эль Мюрид

Фантасмагория только поначалу казалась комедией.

Борьба линии партии со здравым смыслом набирает обороты. В целом ряде регионов девочкам в школах запрещено носить брюки, так как скрепы и традиция требуют, чтобы женщина носила исключительно юбку. Запрет распространяется даже на морозную погоду, что в России зимой обычно норма.

Правда, это идет вразрез с другой линией партии - на превращение женщины в родильную машину. «И как с этим справится наш герой? Все на просмотр картины второй!» (с)

Напоминает это борьбу зоозащитников с экологами: первые требуют, чтобы шубы были исключительно из искусственного меха, чтобы спасти животных, вторые резонно замечают, что такие шубы будут разлагаться лет пятьсот, загрязняя окружающую среду.

Несовместимые требования руководства создают легкий когнитивный диссонанс у подчиненных, но жить в состоянии биполярного расстройства - это уже норма для современной России.

Клуб «Мутабор» опечатан, там идут какие-то действия. С телевидения вычищаются всякие упоминания о провинившихся представителях богемы, компании, задействовавшие их в своих рекламных кампаниях и программах, стремительно разрывают контракты и соглашения, отменяются концерты.

Не всякую террористическую группировку так свирепо не брали к ногтю, как пришедших на частную вечеринку. Шельмовать участников бросили патриотическую общественность, которая, в общем-то, сама участвовала в подобных мероприятиях и не сильно по этому поводу рефлексировала.

Фантасмагория, которая казалась комедией, прочно превратилась в обыденную российскую жизнь.

Эль Мюрид, t.me

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