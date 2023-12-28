Стало известно, кто мог расстрелять трех безоружных украинских военнопленных под Работино 28.12.2023, 12:58

Ранее эти оккупанты «отличились» в Буче.

Следователи установили имена трех украинских военнопленных, которых в Запорожской области расстреляли россияне, которые могли быть военными 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ.

Об этом сообщил руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов в эфире «Радио Свобода» в четверг, 28 декабря.

«Мы предполагаем, что к совершению этого преступления [расстрелу украинских пленных военных] имеет отношение 76 десантная дивизия РФ, но эти данные мы сейчас проверяем», — сказал он.

76 ДШД еще называют Псковской десантной дивизией. Ее военные участвуют в войне против Украины с 2014 года, а после полномасштабного вторжения в 2022-м оккупировали Киевскую область и совершали зверства против жителей Бучи.

По словам Белоусова, Офис генпрокурора начал расследовать расстрел трех украинских военнопленных сразу после того, как эта информация попала к правоохранителям, — 16 декабря.

По данным следствия, военные армии РФ во время боевого столкновения с Силами обороны Украины возле Работино взяли их в плен, а через час расстреляли. Видео казни появилось в соцсетях.

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