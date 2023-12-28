«20 минут практики — и ты уже уверенно наслаждаешься поездкой» 28.12.2023, 13:03

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Как белорус пытается заработать на зиме, но ему не хватает снега.

Валере Скарбовскому 29 лет, он живет в Витебске. Некогда работал водителем, затем был физруком в школе, а там и вовсе подался в спорт — MMA. Помимо медалей, спорт принес в его жизнь травму — так он перебрался в тренерство. Все было окей, но денег не хватало. Либо пашешь днями напролет, либо никак. И вот она — идея: нужно делать бизнес. Валере всегда хотелось заниматься чем-то своим, но он боялся промахнуться со сферой. А затем парень съездил отдохнуть на Нарочь и заметил на воде странные доски — это были сапборды. Тогда родилась мысль сдавать их в аренду. Дело шло в гору, но зимой сапы особо не берут, а людям хочется развлечений. Парень пошел дальше и пригнал в Беларусь первую партию мотосноубордов — смесь мотоблока и сноуборда. О тонкостях необычного бизнеса читайте в материале onliner.by.

Идея со сноубордом на гусеничном ходу с рулем родилась не сразу. Валера долго думал, что бы этакое исполнить и как зацепить клиентов.

— Мне захотелось какого-то продолжения, зимнего развлечения. Я долго искал. Летом и осенью никаких идей не было, а вот зимой, когда уже лежал снег, я увидел рекламу мотосноубордов. Открыл ссылку: прикольно! Начал изучать, что почем. Приглянулись электрические, но они оказались слишком уж дорогими. Затем я вышел на производителей мотосноубордов на бензиновом двигателе и заказал шесть штук.

Это не гаражный самодел, их производят на российском заводе.

Все привыкли к снегоходам, а тут получается снежный самокат. Для людей это новинка. Наблюдатели думают, что это страшно, опасно, хотя наш герой уверяет в обратном. Транспорт хоть и похож на самокаты, которые напрягают пешеходов в городах, но тут все по-другому: упасть почти невозможно, а если равновесие потерялось, есть чека безопасности, которая выключит двигатель. Стойка — как на сноуборде: одна нога спереди, другая сзади.

— В первые разы было сложно кататься, так как ты не понимаешь, как им управлять. Ручка цельная, она не поворачивается, как на велосипеде или самокате. Но 20 минут практики — и ты уже уверенно наслаждаешься поездкой. Просто нажал кнопку и поехал. В машине установлен обычный двигатель от мотоблока — 8 лошадиных сил, то есть он может развивать скорость до 40 км/ч.

Один такой зверь стоит примерно $2 тыс. На старте Валера вложили где-то $15 тыс. — их он собирал, копил, занимал. Вкладываться тут нужно постоянно, особенно в логистику, потому что так просто в багажнике мотосноуборды не повезешь — пришлось брать прицеп в рассрочку. Также постоянно нужно менять масла, свечи, фильтры.

По ремонту, говорит парень, они непривередливы. За первый сезон вопросов к мотосноубордам не было, зиму отработали.

Если бизнес зависит от погоды, это плохой бизнес. Наш герой вложенные деньги не отбил и, честно говоря, даже не верит, что с такими зимами его дело принесет достойный доход.

— Отбить вложенные средства пока не удалось, потому что зимой люди не такие активные, как летом. Погода переменчива, каждый день что-то новое, а без снега у меня бизнес не работает. Тут как повезет.

Клиентов тоже пока мало, в основном это друзья и друзья друзей. Катаются взрослые люди, молодежи не так много. Девушкам эта забава нравится больше, чем парням.

Одно катание длится 45 минут и стоит 35 рублей. За эти же деньги можно съездить на поезде от Минска до Бреста (еще и на вафли «Черноморские» останется) или заправить почти 15 литров бензина АИ-95. Но по словам Валеры, его цены самые демократичные. Он и так боится отпугнуть потенциальных клиентов, ведь им что ни скажи, дорого.

— Прожить на это дело невозможно, нужно искать подработку. Когда мы только запустились, пропал снег, и целый месяц его не было абсолютно. Ради чего все это? Деньги! А второй момент — я делаю то, что мне нравится. Получается, и для души работаешь, и в то же время за деньги — идеально.

На самом деле, идеал у Валеры лежит в другой плоскости: он мечтает открыть свою агроусадьбу, где гости катались бы на мотоциклах, квадроциклах и прочей чудной технике. Потихоньку, верхом на мотосноуборде парень к ней и движется.

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