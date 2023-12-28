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Киркорова вырезали из российского новогоднего кино

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  • 28.12.2023, 13:05
  • 7,004
Киркорова вырезали из российского новогоднего кино
филипп киркоров

Зря вымаливал прощение.

«Звезды» российской эстрады теперь на собственной шкуре ощутили диктатуру российских властей, которую они так рьяно защищают.

По информации издания «Стархит», эстрадный российский певец Филипп Киркоров, который буквально на днях выклянчивал прощение за участие в «голой» вечеринке телеведущей Ивлеевой, будет вырезан из новогоднего кино.

Информацию пропагандистам подтвердила еще одна путинистка Тина Канделаки.

«Да, мы переснимаем ряд сцен в фильме «Иван Васильевич меняет все», чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее и, конечно же, победить в эту конкурентную ночь, порадовав зрителя», - заявила она. По факту же, Киркорова уже даже сняли с новогодних афиш, которые рекламировали фильм.

Ранее Ксения Собчак написала в личных соцсетях, что руководство Первого канала и канала «Россия 1» приняли решение убрать из «голубых огоньков» всех тех, кто пришел в клуб «Мутабор» на «голую» вечеринку Насти Ивлеевой.

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