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Польша задействовала беспилотники Bayraktar для охраны границы с Беларусью

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  • 28.12.2023, 13:09
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Польша задействовала беспилотники Bayraktar для охраны границы с Беларусью

Они уже зарегистрировали несколько инцидентов.

Польша применяет беспилотники Bayraktar TB2 для охраны границы с Беларусью, сообщает польское издание WP Tech.

В понедельник в учетной записи польского Генштаба в сети Х было опубликовано сообщение о том, что праздники проходят на границе с Беларусью достаточно спокойно.

«Солдаты польской армии, зарегистрировали только несколько инцидентов на контролируемом участке», – говорилось в сообщении штаба.

К нему прилагалась видеозапись, явно сделанная беспилотником. Польское издание WP Tech расценило ее как подтверждение использования дронов Bayraktar TB2. Надо отметить, что в публикации Генштаба никак не упоминался тип используемого беспилотника. Однако фрагменты интерфейса, которые можно увидеть на записи, действительно напоминают интерфейс, который демонстрируется в презентационных роликах Baykar Tech.

В 2021 году Польша заключила контракт с Baykar Tech на поставку 24 дронов и 12 станций контроля к ним. Поставка идет партиями по шесть беспилотников. Первую партию из шести дронов и станций контроля польская армия получила в конце 2022 года. С тех пор доставлены еще две. Завершение контракта ожидается в 2024 году.

Bayraktar TB2 – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа. Может находиться в воздухе от 12 до 24 часов, максимальная дальность управления – до 120 км. Может нести четыре управляемых боеприпаса (бомбы или ракеты). Хорошо зарекомендовал себя в конфликтах последнего времени.

Весной прошлого года вскоре после начала полномашстабного вторжения России в Украину активно применялся украинской стороной против российских сил. Однако позднее упоминания о применении Bayraktar TB2 в Украине стали встречаться реже.

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