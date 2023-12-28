За сколько минчане продают свои коттеджи? 3 28.12.2023, 13:15

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Цены — просто космос.

Мечтаете о собственном коттедже, но за пределы Минска уезжать совсем не хочется (даже если речь о всего паре километров)? «Онлайнер» нашел несколько вариантов, которые можно купить в столице прямо сейчас.

Вариант №1 — классический

В Масюковщине, в 3-м Радиаторном переулке, скрывается гигантский на вид двухэтажный дом. Хотя, если углубиться в бумаги, можно понять, что не такой уж он и огромный: общая площадь — всего 182,6 кв. м, а высоту зданию добавляет просторный чердак.

Построен коттедж из шлакоблоков еще в 1970 году. В 2000-м его реконструировали — добавили второй этаж и мансарду, где при желании можно сделать дополнительную жилую комнату.

Всего, по словам собственников, в здании 7 комнат. Интерьер здесь скромный, но вполне пригодный для жизни. Все необходимые коммуникации имеются — все-таки дом находится в городе.

Участок занимает всего 6 соток. Часть земли отведена под огород, часть — под сад с плодово-ягодными деревьями.

Цена недвижимости — $225 000 по курсу.

Вариант №2 — роскошный

Если вам нужен дворец, то вот же он, на улице Жасминовой. Продается за $650 000 в эквиваленте. Колонны, молдинги и величественный вид — прилагаются. Правда, интерьер придется создавать самому: особняк предлагают с черновой отделкой.

На участке он вырос еще в 2010 году. Блочный фундамент, стены — тоже из блоков, перегородки — из кирпича, а перекрытия — из железобетона. Крыша покрыта мягкой черепицей.

Размер жилья — аж 523 «квадрата». На первом этаже предполагалась кухня, гостиная, санузел и гардероб. На втором — четыре жилые комнаты и еще две ванные. На мансарде можно организовать просторную зону отдыха, а на цокольном этаже — баню или сауну.

«Стоит отметить внушительные размеры всех помещений, а также наличие большого количества панорамных окон, благодаря чему в доме просторно и всегда много света», — сказано в объявлении.

Вариант №3 — современный

Хочется почувствовать себя персоной VIP? Тогда вам в Зацень — здесь за $1 200 000 по курсу можно обзавестись современным на вид коттеджем. Он построен в 2015 году. Среди других он выделяется своим фасадом, который выложен бельгийским клинкерным кирпичом и японскими декоративными панелями. Выглядит очень даже неплохо.

Размер жилья — 454 «квадрата», высота потолков — 3 метра. Планировка здесь следующая: гостиная, четыре спальни с гардеробными, столько же санузлов и сауна. Также на цокольном этаже есть пространство в 67 кв. м, которое можно переоборудовать в спортивный зал, студию звукозаписи и даже бассейн.

В доме есть все необходимые современному человеку удобства и даже чуть больше: гостиная, кухня, спальня имеют кондиционеры и приточно-вытяжную вентиляцию, а в санузлах стоит система для очистки и умягчения воды.

Внутри сделан дизайнерский ремонт. Жилье продается со всей мебелью, техникой и предметами интерьера.

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