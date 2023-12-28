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Картошка победила космос

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  • Телеграм-канал «Ник и Майк»
  • 28.12.2023, 13:26
  • 2,552
Картошка победила космос

Вот и все, что нужно знать о приоритетах «космической державы».

Картофелехранилище в Толочинском районе оказалось важнее дистанционного зондирования Земли. Действительно, тут не до космоса, когда страна картофель импортирует, а египетский стоит дешевле, чем отечественный продукт.

С другой стороны, это жёлтая карточка руководству НАН Беларуси, которое уж очень поднаторело в осваивании бюджетов на проекты, которые без результатов длятся десятилетиями. Особенно в сфере технологий, которые сложно пощупать руками.

Чтобы иметь снимки поверхности Земли, не нужно было тратить сотни миллионов долларов на создание «своего» спутника и наземной инфраструктуры. А продавать изображения, полученные на устаревшем оборудовании, толком не получается. На рынке хватает коммерческих предложений.

Скорее всего, НАН Беларуси ждут печальные новости по итогам грядущей инспекции эффективности работы. Проблемы с картошкой, космосом, электромобилем и вакцинами против ВИЧ. Это просто из того, что было на слуху.

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