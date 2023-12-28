Медведев разразился бредовыми фантазиями о Киеве, Одессе и еще трех украинских городах

Медведев разразился бредовыми фантазиями о Киеве, Одессе и еще трех украинских городах8
- 28.12.2023, 13:34
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При этом заговорил о капитуляции и переговорах.
Киев, Одесса, Харьков, Днепропетровск и Николаев являются «временно оккупированными русскими городами», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Все они пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах», — подчеркнул он, добавив, что «спецоперация продолжится».
По его словам, важнейшей и «неизбежной» целью войны в Украине для российской власти остается «смещение правящего режима».
«А так — да. «Переговоры», конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала. Подобные «переговоры» никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции войск Североатлантического альянса», — отметил зампред Совбеза РФ.