Медведев разразился бредовыми фантазиями о Киеве, Одессе и еще трех украинских городах 8 28.12.2023, 13:34

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Дмитрий Медведев

При этом заговорил о капитуляции и переговорах.

Киев, Одесса, Харьков, Днепропетровск и Николаев являются «временно оккупированными русскими городами», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Все они пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах», — подчеркнул он, добавив, что «спецоперация продолжится».

По его словам, важнейшей и «неизбежной» целью войны в Украине для российской власти остается «смещение правящего режима».

«А так — да. «Переговоры», конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала. Подобные «переговоры» никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции войск Североатлантического альянса», — отметил зампред Совбеза РФ.

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