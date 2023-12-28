Белорусы попадают в ловушку из-за нового пенсионного изменения 1 28.12.2023, 13:48

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Фото: bymedia

Подробности.

Страховой стаж — период работы с уплатой страховых взносов в ФСЗН — в 2025 году вырастет до 20 лет. Сейчас он составляет 19 лет, а в 1 января 2024-го его повысят на полгода. Как пишет zerkalo.io, об этом сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Напомним, из-за того, что чиновники повышают этот стаж, некоторые белорусы попадают в так называемую пенсионную ловушку. Также министр рассказала, каким в 2024 году будет пенсионный возраст в Беларуси.

Как сообщила Ирина Костевич, в 2024 году женщины будут выходить на пенсию в возрасте 58 лет, мужчины — 63 лет. По ее словам, на выплату пенсий в следующем году планируют направить 22 млрд рублей, что на 3 млрд больше, чем в 2023-м.

В 2024 года также намерены поднять минимальный страховой стаж, который нужен для получения трудовой пенсии. В этот стаж входит только то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты. Сейчас минимальный страховой стаж составляет 19 лет. С 1 января 2024 года он вырастет на полгода — до 19 лет и шести месяцев.

Этот показатель ранее составлял пять лет, но с 2013 года его стали резко повышать. Белорусы, которые по новым правилам не выработали этот стаж, попадают в пенсионную ловушку — они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Сейчас социальная пенсия составляет 182,2 рубля (с ноября ее поднимут до 183,9 рубля).

Ранее с 1 января 2020 года в страховой стаж начали включать срочную службу в армии. Это новшество на стадии обсуждения не поддерживали в Минтруда и Минфине. При этом по учебе в вузе и декретному отпуску, включение в страховой стаж которых обсуждалось наряду со службой в армии, власти изменений не приняли.

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