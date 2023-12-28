С БДК «Новочеркасск» случилась конфузная ситуация Anti-Colorados, Defence Line

28.12.2023, 13:58

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Как говорили Диоген: «Постучали снизу».

Казалось, что тема уничтожения российского БДК «Новочеркасск» уже раскрыта полностью и пускай там остались какие-то нюансы, которых не коснулись при обсуждении в многочисленных описаниях этой новости, но как говорили Диоген: «Постучали снизу».

Это касается не самого происшествия, а реакции на него самого противника. Как известно, у него имеется два основных варианта реакции, в зависимости от того, насколько много информации ушло в Сеть. Если немного, то можно вообще никак не реагировать, будто ничего не произошло. При отсутствии материальных подтверждений происшествия, карманные военкоры отработают роль клапана и сбросят ненужное напряжение фразой «давайте дождемся официальных комментариев», и если таковых нет, то значит ничего не случилось и все это – украинская ИПСО.

Если же что-то таки в Сеть попало, но однозначных выводов сделать нельзя, то запускается второй вариант, который вещает о том, что атака таки была, но все цели были успешно уничтожены. Эта формулировка очень важна в случае, когда атакованы морские цели. Ведь это может произойти как с помощью ракет, так и с помощью дронов, морского или воздушного базирования. А раз так, то тут главное – не болтнуть лишнего, уничтожили и все тут. В крайнем случае, когда никто не слышал работы ПВО, всегда можно рассказать об успешной работе РЭБ.

Но второй вариант уже требует «полировки», поскольку в таком случае уже по определению имеются какие-то видео этого события и картинку надо как-то пояснить, например – курением в не установленных местах или сильным штормом, если крейсер таки утонул. Иногда это может быть солнечная линза или удивительное явление, когда неожиданно столкнулись квантовый парадокс и квантовая неопределенность. Наверняка в запасе есть и дополнительные истории, от более авторитетных академиков. Но Кадыров, который сам себя назвал врачом, поскольку имеет корочки доктора наук и и академика, расскажет историю, которая зайдет не всем, поскольку многие овец даже спереди не видели, не то что сзади.

Но есть и аварийный вариант, и он применяется тогда, когда на видео попало все настолько хорошо, что уже про солнечные линзы ничего не расскажешь. Так было со штабом черноморского флота, когда был снят прилет ракеты прямо в здание. Это – крайне неприятный случай и такого противник старается не допускать. Поймать момент прилета ракеты практически невозможно, если ты не знаешь о том, где и что должно произойти. В ситуации со штабом все получилось не очень хорошо, поскольку прилет первой ракеты никто снять не смог, но после первого взрыва картинку дымящегося штаба начали снимать, а в этот момент прилетела вторая ракета и потому все так и получилось.

И вот с БДК случилась ровно такая же, конфузная ситуация. Понятно, что прилет первой ракеты никто зафиксировать не смог и поскольку все было среди ночи, то спросонку мало кто понял, что вообще произошло. Но лаптям не фартануло. Первая ракета попала точно в корабль и там начался пожар, а проснувшаяся публика начала снимать клубы дыма из района порта, еще не соображая, что там так горит. В этот момент прилетела вторая ракета и влупила в БК, который тут же и сдетонировал. Это – совершенно возмутительное развитие ситуации вынудило задействовать резервный вариант, согласно которому иностранные ракеты таки попали по кораблю, но там практически никто не пострадал, возможно, погиб один матрос и все тут.

А параллельно были задействованы силы и средства для поимки специалистов, которые все это сняли и выложили в Сеть. Благо дело, русскомирские товарищи, на генетическом уровне, чтят заповедь предков, гласящую: «Разрешите заложить!». Как-то в одном архивном деле пришлось видеть подобный образец эпистолярного жанра, в котором каллиграфическим, убористым почерком была написана «закладная». Начиналась она словами: «Довожу до вашего сведения».

В связи с этим, гневные речи изверг из себя советник оккупационной власти, некто Крючков. В частности, он сказал такое:

«Все выложившие видео уже установлены, проводится работа специальных служб. Напоминаю, что за подобные видео возможно уголовное наказание… Периодически враг (Украина – ред.) наносит удары по Крыму, но это не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть. Таким образом вы работаете на врага, делаете работу его разведки – объективный контроль».

Только товарищ Крючков тут схитрил. Каким должен быть «объективный контроль», если еще вечером жители Феодосии видели у причала стоящий БДК, а на утро его там уже нет, зато сам причал – явно обгоревший и слегка разрушенный.

Тут можно уже что угодно рассказывать, но всем понятно, что ночью бумкнул именно БДК и сейчас он лежит на дне, прямо у обгоревшего причала. Говорят, что левее причала с кранами стоял еще и какой-то буксир и на том месте – тоже все обгорело. Так что нельзя исключать, что БДК возлег на дно не сам, а с компанией. Ну а бурная реакция помощника гауляйтера не то, что не помогает скрыть обстоятельства происшествия, но даже показывает, почему его так понесло.

В самом деле, министерство Шойгу уже признало потерю БДК и оттуда сообщили о том, что «корабля больше нет. Министерству такое признавать уже не в новинку, поскольку на самом деле уже нет многих кораблей, начиная с флагмана. Так что тут – все ясно.

Другое дело, что вот эти доморощенные кинооператоры ставят под сомнение резервную версию. Ведь согласно канве шаблона версии, корабль может получить какие-то повреждения, в виде слущенной краски или разбившегося графина с водкой в каюте капитана. Даже может кто-то погибнуть, например – поскользнувшись от взрыва и выпав за борт, где холодная вода сделала свое дело.

Но вот эти видео, на которых видны обломки БДК, летящие на высоту в несколько сотен метров, говорят о том, что всего лишь одного погибшего там нет и скорее всего, весь экипаж уже дал основания для родственников получить белую Ладу. Ведь это была экстренная ситуация и как мы помним, после первого удара ракетой там какое-то время был пожар средней интенсивности, а экипаж проходит массу тренировок по борьбе за живучесть корабля. В частности, там становятся по пожарному расписанию и самостоятельно тушат возгорание. Так что почти со 100% гарантией можно говорить о том, что экипаж, по крайней мере – выжившая его часть от первого удара, оставались на борту и боролись с огнем. А уже вторая ракета сделала эту борьбу бесполезной.

Такой расклад очевиден всем, кто так или иначе связан с морской тематикой и потому стандартная версия об одном погибшем оказалась ущербной. А за это надо карать всех, кто снял это видео и окончательно испортил версию прикрытия. Но как видно из приведенной выше инфографики, на Черном море еще есть корабли, до которых пока не дошла очередь. Но она обязательно дойдет.

Anti-Colorados, Defence Line

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