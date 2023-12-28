Как девальвировался белорусский рубль за 2023-ий год 28.12.2023, 14:02

Сегодня прошли последние торги.

Сегодня доллар подешевел на 1,78 копейки до 3,1775 белорусского рубля. Евро подешевел на 0,04 до 3,52.

Российский рубль вырос на 1,60 копейки до 3,4991 рубля за 100 единиц. Юань снизился на 1,79 до 4,4414 за 10 единиц, пишет nashaniva.com.

В начале года курсы были следующие: доллар — 2,7364, евро — 2,9073, российский рубль — 3,7835 за 100 единиц, юань — 3,8617 за 10 единиц.

Таким образом, рост доллара с начала года составил 16,12%, евро — 21%, российский рубль подешевел на 7,5%, китайский юань вырос на 15%.

В 2022 году доллар вырос на 7,39%, евро на 0,86%, российский рубль на 10,23%.

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