Эксперт: Путин нашел замену Гундяеву 4 28.12.2023, 14:10

4,910

Кто теперь фактически стал патриархом РПЦ?

В последнее время глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) практически исчез из информационного пространства. Он перестал делать громкие заявления и фактически замолчал. И вдруг в конце ноября он снова вышел на передний план. На так называемом всемирном русском соборе глава Кремля Владимир Путин неожиданно для всех сделал в адрес Гундяева множество комплиментов и реверансов. К чему бы это?

Де-факто церковь в РФ давно стала своеобразной «КПСС», не имеющей ничего общего с верой. Путин и Гундяев являются выходцами из одной кагэбэшной структуры, оба не верят в бога и используют инструмент РПЦ для реализации своих интересов. Более того, на сегодня Путин фактически стал «первоиерархом» РПЦ, поскольку именно он управляет этой церковью. Одним из новых заданий, которые Кремль ставит перед РПЦ, стал рост рождаемости в России, ведь Путину нужны новые солдаты. Но реальность такова, что эта церковь практически потеряла авторитет и повлиять на ситуацию просто не способна.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

– На так называемом всемирном русском народном соборе, состоявшемся 28 ноября, Путин неожиданно для всех начал озвучивать комплименты патриарху Кириллу. В его адрес была сделана масса реверансов. Мы помним, что в последнее время Гундяев отошел на задний план, и тут вдруг он снова актуализируется. Путин заявляет, что между церковью и государством в РФ «сложились уникальные отношения». Считаете ли вы, что сегодня РПЦ может усилить свои позиции, имеет ли она такой потенциал?

– Русская православная церковь сейчас выполняет роль КПСС, как при Союзе. Это своеобразный идеологический институт – носитель государственной сформировавшейся идеологии. Они сейчас как партия. Гундяев, конечно, близок Путину, потому что он высокопоставленный сотрудник спецслужб. Почему же у него с Путиным не может быть таких комплементарных отношений? Конечно, они ведь из одного ведомства.

В бога они оба не верят, они верят только в мамону, так что и с этой точки зрения проблем вообще никаких не возникает. Эти отношения давно сложились через те досье, которые лежат на Лубянке.

Но я не думаю, что церковь каким-то образом повысит свою роль в России. На сегодняшний день РПЦ фактически имеет некий синодальный статус, но сама по себе эта церковь ничем не управляет. Государство управляет церковью, главный первоиерарх – это сам Путин, а не Гундяев.

Поэтому Гундяеву говорят: «Ты давай сильно не отсвечивай, сиди там у себя в резиденции, а то в последнее время ты что-то много говоришь». И он исчезает. Потом ему говорят: «Можно вылезти». И он вылезает.

Все делается исключительно по команде. Больше никак. Нужен был собор для целей пропаганды – Гундяев его проводит. Разрешил ему Путин вылезти – ну вот, вылез. Это так работает.

– В потоке комплиментов Гундяеву Путин также вспомнил о бабушках и прабабушках, у которых было по семь-восемь детей. Понятно, что Путину нужны новые солдаты. «Бабы еще нарожают»?

– А это уже как бы не скрывается и не камуфлируется. Да, Путину нужны солдаты. Они так открыто и говорят. Дескать, чего вы так мало рожаете? Аборты вам запретим. Давайте, рожайте. Условно, через 18 лет нам нужно будет пополнение армии. Конечно.

– Российское общество в своей основной массе все же остается верующим, воцерковленным? Или уже нет?

– Нет, российское общество уже давно потеряло всякую религиозную основу. Во-первых, десятилетия в Советском Союзе не прошли даром. Во-вторых, есть официальные цифры о том, что реально церковь посещают от 1% до 2% россиян. Все остальное – это по большей части ритуалистика. Глубокая вера отсутствует в среде обывателей. Это в основном декоративность.

Я не верю, что люди сильно воцерковились за последние годы. Нет этого. И все разговоры об этом – ерунда.

– То есть тут Гундяев не имеет своего поля для действий.

– Нет, не имеет. Кроме того, он еще и не популярен в российском обществе. Они ни для кого не являются авторитетом. Ведь люди все понимают, все видят этих церковников, для которых стяжательство стало основным мотивом деятельности. Они делают все в угоду власти.

Когда церковь хоть раз выступила против власти? По поводу пенсионной реформы, например? Хороший вопрос. Так что вся эта так называемая большая религиозность россиян – это надуманная вещь. Ее нет и в помине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».